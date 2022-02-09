***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından Bankalar, Yatırım ve Finansal kuruluşlara yazılım çözümleri üreten Fintech şirketi HCT Bilişim A.Ş. paylarının tamamının 1.050.000.-TL bedelle satın alınmasına ilişkin sözleşme imzalanmış ve 24.03.2021 tarihinde kamuya duyurulmuştu.Gelinen aşamada sözleşmede belirtilen ön şartlar yerine gelmediğinden HCT Bilişim Dış Ticaret A.Ş.'ne yatırım yapılmasına dair sözleşmeler karşılıklı mutabakat ile sona erdirilmiş, aynı zamanda İdeacore Yazılım A.Ş.'nin %45'ine tekabül eden paylar HCT Bilişim ortaklarından devralınarak İdeacore Yazılım A.Ş.'de tek pay sahibi İdeal Data olmuştur. Feshe ilişkin protokolün finansal kapanış işlemleri 09.02.2022 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000719BIST