***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. ("İdeal Data") tarafından, yazılım sektöründe faaliyet gösteren ve finans ve telekomünikasyon alanında yazılımlar üreten Techne Bilişim ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.'ne ("Techne Bilişim") sermaye arttırımına katılma suretiyle yatırım yapılmasına karar verilmiştir.18.02.2022 tarihinde Techne Bilişim ve Techne Bilişim'in mevcut pay sahipleri ile İdeal Data arasında yatırım sözleşmesi imzalanmış olup, sözleşmenin imzası akabinde 2.000.000 TL, 30.06.2022 tarihine dek 1.500.000 TL ve 30.12.2022 tarihine dek 1.500.000 TL olmak üzere Techne Bilişim'e 5.000.000 TL sermaye ve emisyon primi ödemesi yapılması ve yatırım süreci sonunda İdeal Data'nın Techne Bilişim'in %33,3 oranında ortağı olunması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002718BIST