***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.02.2022 11:38
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. ("İdeal Data") tarafından, yazılım sektöründe faaliyet gösteren ve finans ve telekomünikasyon alanında yazılımlar üreten Techne Bilişim ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.'ne ("Techne Bilişim") sermaye arttırımına katılma suretiyle yatırım yapılmasına karar verilmiştir.
18.02.2022 tarihinde Techne Bilişim ve Techne Bilişim'in mevcut pay sahipleri ile İdeal Data arasında yatırım sözleşmesi imzalanmış olup, sözleşmenin imzası akabinde 2.000.000 TL, 30.06.2022 tarihine dek 1.500.000 TL ve 30.12.2022 tarihine dek 1.500.000 TL olmak üzere Techne Bilişim'e 5.000.000 TL sermaye ve emisyon primi ödemesi yapılması ve yatırım süreci sonunda İdeal Data'nın Techne Bilişim'in %33,3 oranında ortağı olunması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002718
BIST
18:052.032
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 22,45
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.032
En Düşük
2.004
18:0513,6611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0793
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6150
|
13,6687
En Düşük
13,5136
18:0515,4921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0349
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4700
|
15,5161
En Düşük
15,3680
18:05831,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,57
|Açılış
|: 831,78
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
833,16
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHAAS
|12,87
|9.037.670
|% 10,00
|
|ISBTR
|66.622,70
|2.731.531
|% 10,00
|
|ISATR
|456.348,20
|456.348
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.894.813
|% 9,97
|
|MERIT
|33,78
|36.537.382
|% 9,96
|
|CEOEM
|17,01
|37.813.963
|% -10,00
|
|ERSU
|5,76
|7.879.007
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.418.351
|% -9,99
|
|MIPAZ
|5,53
|49.771.937
|% -9,93
|
|DZGYO
|2,78
|51.691.350
|% -9,45
|
|THYAO
|29,40
|3.900.371.841
|% 2,30
|
|KRDMD
|11,74
|1.252.883.471
|% 2,00
|
|EREGL
|28,34
|828.730.044
|% 1,07
|
|GARAN
|11,84
|757.019.854
|% 0,34
|
|SISE
|13,29
|750.715.389
|% 1,61
|
|YKBNK
|4,03
|724.228.482
|% 1,00
|
|ODAS
|1,36
|225.262.991
|% 5,43
|
|THYAO
|29,40
|3.900.371.841
|% 2,30
|
|KRDMD
|11,74
|1.252.883.471
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,33
|185.509.374
|% 1,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6557
|13,6611
|% 0,58
|
|Euro
|15,4732
|15,4921
|% 0,23
|
|Sterlin
|18,5046
|18,5974
|% 0,35
|
|Frank
|14,7741
|14,8631
|% 0,50
|
|Riyal
|3,6294
|3,6476
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-2,05
|
|Altın Gr.
|831
|831
|2,20
|
|Cumhuriyet
|5.525
|5.608
|28,00
|
|Tam
|5.496
|5.633
|26,82
|
|Yarım
|2.656
|2.725
|12,98
|
|Çeyrek
|1.332
|1.362
|6,49
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,97
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,49
|10,51
|0,09
|
|B. Petrol
|92,84
|92,84
|-0,14
|