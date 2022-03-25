***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 22.11.2021 ve 23.11.2021 tarihli açıklamaları ile bağlı ortaklığımız İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş.'de çalışanlara pay edindirme çalışmalarına başlanarak sermayenin 10.000.000 TL'den 11.000.000 TL'ne arttırılmasının planlandığı ifade edilmiştir.Bu kapsamda, iştirakimiz İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından pay edindirilecek çalışanlar ile pay edindirme ve rekabet yasağı sözleşmeleri imzalanmış olup, 09.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile şirket sermayesinin 10.000.000 TL'den 11.000.000 TL'ne arttırılmasına, arttırılan payların tamamının (B) grubu nama yazılı ve imtiyazsız şekilde çıkartılmasına, arttırılan kısmın tamamen çalışanlara tahsisine karar verilmiştir.Sermaye ödemeleri yapılmış, sermaye arttırımı da tescil edilmiş olup işlem sonrasında şirketimizin İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş.'deki iştirak oranı %90,91 olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013175BIST