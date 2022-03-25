***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2022 18:18
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.11.2021 ve 23.11.2021 tarihli açıklamaları ile bağlı ortaklığımız İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş.'de çalışanlara pay edindirme çalışmalarına başlanarak sermayenin 10.000.000 TL'den 11.000.000 TL'ne arttırılmasının planlandığı ifade edilmiştir.
Bu kapsamda, iştirakimiz İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından pay edindirilecek çalışanlar ile pay edindirme ve rekabet yasağı sözleşmeleri imzalanmış olup, 09.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile şirket sermayesinin 10.000.000 TL'den 11.000.000 TL'ne arttırılmasına, arttırılan payların tamamının (B) grubu nama yazılı ve imtiyazsız şekilde çıkartılmasına, arttırılan kısmın tamamen çalışanlara tahsisine karar verilmiştir.
Sermaye ödemeleri yapılmış, sermaye arttırımı da tescil edilmiş olup işlem sonrasında şirketimizin İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş.'deki iştirak oranı %90,91 olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013175
BIST
18:052.176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,69
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.174
18:0514,8449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0207
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
18:0516,3208
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0076
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4279
En Düşük
16,2680
18:05933,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,31
|Açılış
|: 934,33
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
927,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|ACSEL
|29,04
|36.251.580
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.490.351
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|555.907
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.811.762
|% 9,94
|
|SANEL
|6,10
|5.401.420
|% -7,15
|
|PRZMA
|3,60
|1.400.892
|% -5,26
|
|ANHYT
|13,90
|24.651.027
|% -4,90
|
|KONKA
|13,20
|140.583.387
|% -4,14
|
|MARKA
|3,32
|1.003.248
|% -3,77
|
|KRDMD
|15,30
|1.888.268.813
|% -0,46
|
|THYAO
|28,16
|1.670.431.046
|% 0,14
|
|SASA
|60,00
|1.459.320.022
|% 2,48
|
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|GARAN
|12,09
|1.323.305.550
|% 0,33
|
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|ODAS
|1,68
|322.855.087
|% 4,35
|
|YKBNK
|3,90
|545.496.483
|% -0,76
|
|DOHOL
|3,23
|413.609.503
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,30
|1.888.268.813
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8381
|14,8449
|% 0,14
|
|Euro
|16,3009
|16,3208
|% -0,05
|
|Sterlin
|19,5169
|19,6147
|% 0,19
|
|Frank
|15,8867
|15,9824
|% 0,14
|
|Riyal
|3,9442
|3,9640
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-0,74
|
|Altın Gr.
|934
|935
|1,88
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
|
|Tam
|6.140
|6.293
|-14,44
|
|Yarım
|2.968
|3.044
|-6,99
|
|Çeyrek
|1.489
|1.522
|-3,49
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,45
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,94
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GEDIK
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17:57GZNMI
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 33.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 613, 270 adet işlem
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17:56PRZMA
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 349, 267 adet işlem