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***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.03.2022 18:18
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz iştiraki Metamed Eğitim Hizmetleri A.Ş.'nin ("Metamed")  21.03.2022 tarihli olağan genel kurul toplantısında mevcut ortaklar rüçhan haklarından feragat ederek Metamed'in sermayesinin 100.000,00-TL'den 120.500,00-TL'ye tahsisli olarak çıkarılmasına karar verilmiştir.
Arttırılan sermayenin tahsis edildiği yeni ortak Dr. Fatih Karagüzel 20.500 TL sermaye bedeli ve en geç sermaye arttırımını takip eden 1 yıl içerisinde, 19 adet tıp branşında ve Metamed tarafından hazırlanacak başkaca branşlarda hazırlanmış içeriklerin, eğitmenler tarafından, uluslararası standartlara uygun kalitede ve videolu ve seslendirmeli olarak gerçekleştirilmesi ve ilgili ders anlatımlarının yapılmasını sağlayarak ortaya çıkacak eserleri, eserlerden doğan mali ve manevi tüm haklarıyla birlikte usulünce Metamed'e teslim etmeyi taahhüt ederek söz konusu sermaye artırımına katılmış ve bu stratejik ortaklığın getireceği maddi ve manevi yararlar gözetilerek Metamed tarafından ilgili sermaye artırımı gerçekleştirilmiştir.
Yeni ortaklık yapısına istinaden, pay sahipleri ve şirket arasında Sermaye Arttırımı Suretiyle Yatırım Sözleşmesi ve Pay Sahipleri Sözleşmesi imzalanmıştır.
Sermaye arttırımı 24.03.2022 tarihinde tescil ve ilan edilmiş olup işlem tamamlanmıştır. İşlem sonrası Metamed nezdindeki pay oranımız %50'den %41,49'a düşmüştür.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013177


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