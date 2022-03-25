***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2022 18:18
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz iştiraki Metamed Eğitim Hizmetleri A.Ş.'nin ("Metamed") 21.03.2022 tarihli olağan genel kurul toplantısında mevcut ortaklar rüçhan haklarından feragat ederek Metamed'in sermayesinin 100.000,00-TL'den 120.500,00-TL'ye tahsisli olarak çıkarılmasına karar verilmiştir.
Arttırılan sermayenin tahsis edildiği yeni ortak Dr. Fatih Karagüzel 20.500 TL sermaye bedeli ve en geç sermaye arttırımını takip eden 1 yıl içerisinde, 19 adet tıp branşında ve Metamed tarafından hazırlanacak başkaca branşlarda hazırlanmış içeriklerin, eğitmenler tarafından, uluslararası standartlara uygun kalitede ve videolu ve seslendirmeli olarak gerçekleştirilmesi ve ilgili ders anlatımlarının yapılmasını sağlayarak ortaya çıkacak eserleri, eserlerden doğan mali ve manevi tüm haklarıyla birlikte usulünce Metamed'e teslim etmeyi taahhüt ederek söz konusu sermaye artırımına katılmış ve bu stratejik ortaklığın getireceği maddi ve manevi yararlar gözetilerek Metamed tarafından ilgili sermaye artırımı gerçekleştirilmiştir.
Yeni ortaklık yapısına istinaden, pay sahipleri ve şirket arasında Sermaye Arttırımı Suretiyle Yatırım Sözleşmesi ve Pay Sahipleri Sözleşmesi imzalanmıştır.
Sermaye arttırımı 24.03.2022 tarihinde tescil ve ilan edilmiş olup işlem tamamlanmıştır. İşlem sonrası Metamed nezdindeki pay oranımız %50'den %41,49'a düşmüştür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013177
BIST
18:052.176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,69
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.174
18:0514,8449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0207
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
18:0516,3208
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0076
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4279
En Düşük
16,2680
18:05933,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,31
|Açılış
|: 934,33
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
927,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|ACSEL
|29,04
|36.251.580
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.490.351
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|555.907
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.811.762
|% 9,94
|
|SANEL
|6,10
|5.401.420
|% -7,15
|
|PRZMA
|3,60
|1.400.892
|% -5,26
|
|ANHYT
|13,90
|24.651.027
|% -4,90
|
|KONKA
|13,20
|140.583.387
|% -4,14
|
|MARKA
|3,32
|1.003.248
|% -3,77
|
|KRDMD
|15,30
|1.888.268.813
|% -0,46
|
|THYAO
|28,16
|1.670.431.046
|% 0,14
|
|SASA
|60,00
|1.459.320.022
|% 2,48
|
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|GARAN
|12,09
|1.323.305.550
|% 0,33
|
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|ODAS
|1,68
|322.855.087
|% 4,35
|
|YKBNK
|3,90
|545.496.483
|% -0,76
|
|DOHOL
|3,23
|413.609.503
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,30
|1.888.268.813
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8381
|14,8449
|% 0,14
|
|Euro
|16,3009
|16,3208
|% -0,05
|
|Sterlin
|19,5169
|19,6147
|% 0,19
|
|Frank
|15,8867
|15,9824
|% 0,14
|
|Riyal
|3,9442
|3,9640
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-0,74
|
|Altın Gr.
|934
|935
|1,88
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
|
|Tam
|6.140
|6.293
|-14,44
|
|Yarım
|2.968
|3.044
|-6,99
|
|Çeyrek
|1.489
|1.522
|-3,49
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,45
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,94
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GEDIK
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17:58XU100
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17:58GZNMI
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 32.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 625, 004 adet işlem
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17:57GZNMI
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 33.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 613, 270 adet işlem
-
17:56PRZMA
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 349, 267 adet işlem