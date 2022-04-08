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***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.04.2022 16:09
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimizin 08.04.2022 tarih ve 26 numaralı Yönetim Kurulu Kararı Toplantısında
Şirketimizin yeni ve gelişen alanlara yatırım stratejisi çerçevesinde, Kişiselleştirilmiş Dijital Bankacılık Pazaryeri Platformu olarak faaliyet gösteren Tenk Bilişim Teknolojileri Danışmanlık A.Ş'nin (Teklifim  gelsin) tahsisli sermaye artırımına %2 oranında 400.000.-TL bedelle iştirak edilmesine,
 oy birliği ile karar verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018226


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Tam 6.060 6.211 17,94  
Yarım 2.929 3.004 8,67  
Çeyrek 1.469 1.502 4,34  
Gümüş.Ons 24,59 24,62 0,01  
Gümüş Gr. 11,63 11,64 -0,01  
B. Petrol 100 100 -0,11  
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