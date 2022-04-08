***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 08.04.2022 tarih ve 26 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ToplantısındaŞirketimizin yeni ve gelişen alanlara yatırım stratejisi çerçevesinde, Kişiselleştirilmiş Dijital Bankacılık Pazaryeri Platformu olarak faaliyet gösteren Tenk Bilişim Teknolojileri Danışmanlık A.Ş'nin (Teklifim gelsin) tahsisli sermaye artırımına %2 oranında 400.000.-TL bedelle iştirak edilmesine,oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018226BIST