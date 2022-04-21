***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.04.2022 16:33
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.04.2022 tarihli 28 numaralı yönetim kurulu kararına göre
Şirketimizin yeni ve gelişen alanlara yatırım stratejisi çerçevesinde
1.Yazılım geliştirme, satış ve pazarlama faaliyetinde bulunan Syslıne Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi'ne yatırım yapılmasına,
2.Syslıne Bilişim Hizmetleri A.Ş.'nin sermayesinin 100.000 TL'den 142.900 TL'ne arttırılması, arttırılan 42.900 TL sermaye payının emisyon primli Şirketimize tahsis edilmesi neticesinde toplam 60.000 USD ödenmesine,
3.Syslıne Bilişim Hizmetleri A.Ş.'nin mevcut pay sahipleri ile Yatırım ve Pay Sahipleri Sözleşmeleri imzalanmasına,
4. Ödeme ve pay edinimine ilişkin işlemlerin ön şartlar yerine getirildiğinde tamamlanmasına ve sair prosedürün yerine getirilmesine,
oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022701
BIST
17:592.472
En Yüksek
|Değişim
|: -3,30%
|| -84,39
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.466
17:5915,9197
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0298
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
16,0069
En Düşük
15,8971
17:5915,9400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0550
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
15,9900
En Düşük
15,9000
17:59917,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -5,30
|Açılış
|: 917,25
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,61
BIST En Aktif Hisseler17:59
|UFUK
|19,52
|623.870
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|7.519.482
|% 9,95
|
|IHAAS
|21,16
|13.898.399
|% 9,92
|
|KLSYN
|2,16
|65.863.477
|% 9,64
|
|TIRE
|13,50
|160.428.037
|% 6,80
|
|OLMK
|8,14
|46.434.723
|% -9,96
|
|MMCAS
|2,87
|797.201
|% -9,18
|
|TDGYO
|7,76
|28.401.998
|% -8,60
|
|MANAS
|24,64
|53.685.819
|% -7,16
|
|INVEO
|31,98
|100.197.650
|% -7,03
|
|THYAO
|39,66
|7.582.844.784
|% -1,29
|
|GARAN
|14,14
|3.304.004.941
|% -2,42
|
|ASELS
|27,08
|3.160.492.876
|% -5,05
|
|SISE
|17,85
|3.091.226.473
|% -2,35
|
|PETKM
|10,12
|1.979.306.493
|% -5,51
|
|EKGYO
|2,90
|1.851.777.600
|% -6,45
|
|ODAS
|2,54
|1.286.197.682
|% 0,40
|
|TSKB
|1,95
|796.019.647
|% -5,80
|
|YKBNK
|5,09
|1.661.958.365
|% -4,86
|
|HALKB
|5,85
|1.443.126.804
|% -5,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7537
|14,7614
|% 0,40
|
|Euro
|15,8964
|15,9106
|% -0,24
|
|Sterlin
|18,8927
|18,9875
|% -1,08
|
|Frank
|15,3417
|15,4341
|% -0,11
|
|Riyal
|3,9217
|3,9413
|% 0,33
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-16,36
|
|Altın Gr.
|919
|919
|-3,12
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.224
|25,00
|
|Tam
|6.110
|6.262
|32,21
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|15,58
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|7,79
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,22
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,16
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,85
|
Seans Raporu
17:59
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17:59ATLAS
Yüzde -6.37 oranında düşüşle 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 644, 382 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, VESTL
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, THYAO, TUPRS
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 39 kaybederek (% -3.44 ) 2, 228
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLSYN, UFUK, DAGHL, IHAAS