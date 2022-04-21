***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 21.04.2022 tarihli 28 numaralı yönetim kurulu kararına göreŞirketimizin yeni ve gelişen alanlara yatırım stratejisi çerçevesinde1.Yazılım geliştirme, satış ve pazarlama faaliyetinde bulunan Syslıne Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi'ne yatırım yapılmasına,2.Syslıne Bilişim Hizmetleri A.Ş.'nin sermayesinin 100.000 TL'den 142.900 TL'ne arttırılması, arttırılan 42.900 TL sermaye payının emisyon primli Şirketimize tahsis edilmesi neticesinde toplam 60.000 USD ödenmesine,3.Syslıne Bilişim Hizmetleri A.Ş.'nin mevcut pay sahipleri ile Yatırım ve Pay Sahipleri Sözleşmeleri imzalanmasına,4. Ödeme ve pay edinimine ilişkin işlemlerin ön şartlar yerine getirildiğinde tamamlanmasına ve sair prosedürün yerine getirilmesine,oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022701BIST