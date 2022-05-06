***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız, İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. ("İdeal Data") tarafından yazılım sektöründeki girişimciler ile Traderbull Yazılım A.Ş. ("Traderbull") unvanlı, 50.000 TL sermayeli bir şirket kurulması ve kurulacak şirketçe blockchain teknolojilerine dayalı, kripto para borsalarında işlem yapılabilecek bir işlem platformu geliştirilmesi hususunda Yatırım Sözleşmesi ve Pay Sahipleri Sözleşmesi imzalanmıştır.Traderbull'un sermayesinin %51'i İdeal Data'ya ait olacak olup, İdeal Data tarafından Traderbull'a kuruluşta emisyon primi ve sermaye olarak toplamda 2.000.000 TL yatırım yapılacaktır.İdeal Data tarafından, Traderbull'un faaliyet sonuçlarına göre toplamda 3.000.000 TL ek yatırım yapılabilecek olup toplam yatırım tutarı 5.000.000 TL'ne ulaşabilecektir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027378BIST