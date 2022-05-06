***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.05.2022 18:43
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız, İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. ("İdeal Data") tarafından yazılım sektöründeki girişimciler ile Traderbull Yazılım A.Ş. ("Traderbull") unvanlı, 50.000 TL sermayeli bir şirket kurulması ve kurulacak şirketçe blockchain teknolojilerine dayalı, kripto para borsalarında işlem yapılabilecek bir işlem platformu geliştirilmesi hususunda Yatırım Sözleşmesi ve Pay Sahipleri Sözleşmesi imzalanmıştır.
Traderbull'un sermayesinin %51'i İdeal Data'ya ait olacak olup, İdeal Data tarafından Traderbull'a kuruluşta emisyon primi ve sermaye olarak toplamda 2.000.000 TL yatırım yapılacaktır.
İdeal Data tarafından, Traderbull'un faaliyet sonuçlarına göre toplamda 3.000.000 TL ek yatırım yapılabilecek olup toplam yatırım tutarı 5.000.000 TL'ne ulaşabilecektir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027378
BIST
18:052.459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -7,54
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.471
En Düşük
2.433
18:0514,9473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0863
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9561
En Düşük
14,8503
18:0515,8262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1141
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8517
En Düşük
15,6090
18:05907,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 10,84
|Açılış
|: 907,55
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|20,48
|293.843.034
|% 9,99
|
|ALKA
|35,02
|63.017.799
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|17.975.836
|% 9,97
|
|GEDZA
|25,58
|50.508.603
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|104.439.911
|% 9,97
|
|CASA
|121,50
|1.635.383
|% -9,93
|
|PETUN
|24,16
|67.842.329
|% -9,10
|
|SERVE
|26,02
|951.085
|% -8,77
|
|SELVA
|18,10
|28.945.646
|% -8,03
|
|ETILR
|9,20
|8.327.878
|% -7,07
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 3,08
|
|THYAO
|42,38
|3.510.880.969
|% -0,70
|
|TUPRS
|255,20
|1.967.333.124
|% 4,04
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% -0,68
|
|KOZAL
|186,00
|1.553.872.462
|% 4,67
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 3,08
|
|YKBNK
|4,84
|1.217.315.227
|% 0,00
|
|ODAS
|2,52
|501.339.958
|% -5,26
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,69
|492.589.182
|% -0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9281
|14,9301
|% 0,46
|
|Euro
|15,7816
|15,8195
|% 0,68
|
|Sterlin
|18,3958
|18,4881
|% 0,51
|
|Frank
|15,0861
|15,1770
|% 0,43
|
|Riyal
|3,9681
|3,9880
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|12,38
|
|Altın Gr.
|907
|907
|10,13
|
|Cumhuriyet
|6.092
|6.184
|30,00
|
|Tam
|6.062
|6.216
|39,70
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|19,21
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,46
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,79
|0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,06
|