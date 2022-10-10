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***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.10.2022 09:40
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 10.10.2022 tarih ve 36 sayılı yönetim kurulu kararı ile,
Şirketimiz iştiraki Artıox Teknoloji Yatırım A.Ş.'nin 888.890 TL olan sermayesinin 111.110 TL artışla 1.000.000 TL'na çıkarılması kararlaştırılmış olup, sermaye artırımı ile 15 milyon USD şirket değerlemesi üzerinden yeni yatırımcılar giriş yapacaktır.
Şirketimizin Artıox Teknoloji Yatırım A.Ş.'de sahip olduğu paylarda seyrelmeme hakkını kullanmak suretiyle 22.222 adet yeni pay alım bedeli ve 2.752.778 emisyon primi olmak üzere toplam 2.775.000.-TL yatırım yapılarak sermaye artırımına iştirak edilmesine, 
Yatırım ve pay sahipliğine ilişkin sözleşme imzalanmasına ,
oy birliği ile karar verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069529


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