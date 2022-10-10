***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 10.10.2022 tarih ve 36 sayılı yönetim kurulu kararı ile,Şirketimiz iştiraki Artıox Teknoloji Yatırım A.Ş.'nin 888.890 TL olan sermayesinin 111.110 TL artışla 1.000.000 TL'na çıkarılması kararlaştırılmış olup, sermaye artırımı ile 15 milyon USD şirket değerlemesi üzerinden yeni yatırımcılar giriş yapacaktır.Şirketimizin Artıox Teknoloji Yatırım A.Ş.'de sahip olduğu paylarda seyrelmeme hakkını kullanmak suretiyle 22.222 adet yeni pay alım bedeli ve 2.752.778 emisyon primi olmak üzere toplam 2.775.000.-TL yatırım yapılarak sermaye artırımına iştirak edilmesine,Yatırım ve pay sahipliğine ilişkin sözleşme imzalanmasına ,oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069529BIST