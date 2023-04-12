***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.04.2023 18:14
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş, Faha Software Yazılım Bilişim A.Ş'nin %51 oranında payını 3.500.000.-TL bedelle satın aldığı bilgisi tarafımızca 24.01.2022 tarihinde duyurulmuştu.
İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş söz konusu yatırımdan 4.200.000.-TL bedel ile hakim ortağa satmak suretiyle çıkış yapmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137024
BIST
18:055.146
En Yüksek
|Değişim
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|: 5.128
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5.198
En Düşük
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18:0519,3156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
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|: 19,6850
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En Düşük
1.241,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ZRGYO
|4,95
|358.661.384
|% 10,00
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|BURVA
|33,66
|20.630.683
|% 10,00
|
|MARKA
|23,98
|13.617.499
|% 10,00
|
|KRGYO
|18,26
|14.973.304
|% 10,00
|
|EDIP
|8,59
|31.127.174
|% 9,99
|
|ONCSM
|108,00
|185.425.513
|% -10,00
|
|HEDEF
|21,28
|95.255.115
|% -9,98
|
|GESAN
|78,00
|1.761.957.856
|% -7,69
|
|SRVGY
|161,00
|26.919.420
|% -7,20
|
|AVHOL
|15,82
|74.987.001
|% -6,94
|
|THYAO
|133,40
|5.291.064.638
|% 0,30
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|EREGL
|36,26
|3.079.691.436
|% 0,17
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|ISCTR
|12,28
|2.874.787.821
|% 1,07
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|AKBNK
|18,29
|2.776.626.000
|% 2,46
|
|ASELS
|55,05
|2.689.659.645
|% 2,90
|
|ISCTR
|12,28
|2.874.787.821
|% 1,07
|
|ZOREN
|5,00
|1.114.326.837
|% -6,72
|
|EKGYO
|7,00
|1.455.680.401
|% -0,58
|
|YKBNK
|10,41
|1.968.537.863
|% 2,66
|
|SKBNK
|2,56
|402.125.785
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,3108
|19,3157
|% 0,16
|
|Euro
|21,2348
|21,2400
|% 1,01
|
|Sterlin
|24,0488
|24,1694
|% 0,60
|
|Frank
|21,4784
|21,6078
|% 0,93
|
|Riyal
|5,1325
|5,1582
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.015
|2.016
|11,96
|
|Altın Gr.
|1.252
|1.252
|8,76
|
|Cumhuriyet
|8.514
|8.642
|27,00
|
|Tam
|8.603
|8.678
|61,00
|
|Yarım
|4.202
|4.247
|30,00
|
|Çeyrek
|2.101
|2.123
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,51
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|15,82
|15,83
|0,28
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|B. Petrol
|87,33
|87,33
|1,72
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