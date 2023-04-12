***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş, Faha Software Yazılım Bilişim A.Ş'nin %51 oranında payını 3.500.000.-TL bedelle satın aldığı bilgisi tarafımızca 24.01.2022 tarihinde duyurulmuştu.İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş söz konusu yatırımdan 4.200.000.-TL bedel ile hakim ortağa satmak suretiyle çıkış yapmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137024BIST