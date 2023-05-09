***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.05.2023 14:56
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09/05/2023 tarih 62 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimize Genel Müdür olarak görev yapmak üzere Sayın Yakup SEZER 'in atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148673
BIST
16:324.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -32,64
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.622
En Düşük
4.523
16:3219,5161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0143
|Açılış
|: 20,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5189
En Düşük
19,4689
16:3222,4400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0500
|Açılış
|: 22,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
22,4900
En Düşük
22,3500
16:321.271,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,75
|Açılış
|: 1.271,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.275,59
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler16:32
|OSMEN
|72,10
|19.008.715
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|74.020.672
|% 9,98
|
|RHEAG
|3,75
|2.944.124
|% 9,97
|
|ULAS
|14,02
|6.730.010
|% 9,96
|
|DAGHL
|13,37
|84.050.033
|% 9,95
|
|GRTRK
|22,70
|821.822.801
|% -9,99
|
|CWENE
|118,20
|3.136.336.197
|% -9,98
|
|AVHOL
|23,46
|103.261.979
|% -9,98
|
|SEKFK
|7,37
|40.354.246
|% -9,57
|
|NETAS
|23,94
|124.152.968
|% -9,52
|
|ISCTR
|12,03
|4.403.289.078
|% 2,73
|
|KCHOL
|86,00
|3.566.876.491
|% 6,70
|
|CWENE
|118,20
|3.136.336.197
|% -9,98
|
|THYAO
|129,70
|3.107.689.535
|% -2,33
|
|AKBNK
|16,69
|2.609.264.574
|% 1,21
|
|ISCTR
|12,03
|4.403.289.078
|% 2,73
|
|YKBNK
|10,20
|2.152.370.455
|% 2,93
|
|AKBNK
|16,69
|2.609.264.574
|% 1,21
|
|SKBNK
|2,24
|274.066.163
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,45
|647.218.384
|% -1,80
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5120
|19,5161
|% 0,07
|
|Euro
|22,4200
|22,4400
|% -0,22
|
|Sterlin
|24,4863
|24,6091
|% -0,20
|
|Frank
|21,7498
|21,8808
|% -0,39
|
|Riyal
|5,1880
|5,2140
|% 0,07
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.026
|2.026
|4,62
|
|Altın Gr.
|1.270
|1.270
|2,15
|
|Cumhuriyet
|9.265
|9.405
|34,00
|
|Tam
|9.210
|9.449
|33,54
|
|Yarım
|4.552
|4.631
|15,00
|
|Çeyrek
|2.269
|2.308
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|15,91
|15,92
|-0,11
|
|B. Petrol
|76,21
|76,21
|-0,80
|
Seans Raporu
16:32
daha fazla
-
16:47CVKMD
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 133.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 830, 668 adet işlem
-
16:45ULUFA
Yüzde -3.81 oranında düşüşle 5.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 364, 849 adet işlem
-
16:44XU100
Endeks 4, 537 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 54 altında . İşlem hacmi 45, 090.00 milyon TL de
-
16:44ASTOR
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 42.26 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 275, 805 adet işlem
-
16:42KLGYO
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 1.74 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 000, 815 adet işlem