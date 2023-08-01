***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 01.08.2023 tarih ve 65 sayılı yönetim kurulu toplantısında1. Şirketimizin faaliyet gösterdiği alanlarda kalite, güvenilirlik ve sürdürülebilirliği tesis etmek amacıyla marka stratejisi uygulanmasına, şirket web adresinin şu anki ticaret unvanına uygun şekilde idealfinansal.com ve idealfinansal.com.tr olarak devreye alınmasına ve içeriğinin güncellenmesine, internet sitemize ilişkin olarak KAP ve diğer mecralarda gerekli bildirimlerin yapılmasına,2. Şirketimizin marka stratejisi doğrultusunda bundan böyle dijital pazarlama, yazılım geliştirme, danışmanlık ve ar-ge gibi tüm faaliyetlerine SKYALP marka adıyla devam etmesine, faaliyetleri tanıtmak üzere skyalp.com.tr internet sitesinin de devreye alınmasına,3. Şirket unvanımızın, marka stratejisi uygulanması ve unvan - marka uyumunun sağlanması amacıyla SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş. olarak değiştirilmesi ve esas sözleşmenin ÜNVAN başlıklı 3.maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izin başvurularının yapılmasına ve unvan/esas sözleşme tadiline Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı tarafından izin verilmesini müteakip yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda unvan/esas sözleşme tadilinin pay sahiplerinin onayına sunulmasına,Oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178984BIST