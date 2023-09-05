***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.09.2023 09:32
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız.Dorinsight'ın ilk uygulaması DUUDE platformu faaliyetine başlayacak.
DUUDE Platformu basın bültenini ekte değerli yatırımcılarımızın bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191555
BIST
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10:328.166
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 25,03
|Açılış
|: 8.161
|
|Önceki Kapanış
|: 8.141
|
8.123
En Yüksek
8.175
10:3226,8178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0591
|Açılış
|: 26,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7400
|
26,8178
En Düşük
26,7081
10:3228,8659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0151
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,9347
En Düşük
28,8154
10:321.668,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,21
|Açılış
|: 1.668,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,39
|
1.670,20
En Düşük
1.662,67
BIST En Aktif Hisseler10:32
|BRYAT
|2.658,00
|17.452.428
|% 10,00
|
|ALCAR
|822,80
|52.692.025
|% 10,00
|
|ISBTR
|93.006,90
|279.021
|% 10,00
|
|SANKO
|38,78
|15.407.918
|% 9,98
|
|ENERY
|208,60
|694.196.484
|% 9,96
|
|KENT
|413,10
|1.495.835
|% -10,00
|
|YONGA
|38,24
|191.200
|% -7,27
|
|BRSAN
|836,00
|707.465.344
|% -6,86
|
|EUKYO
|11,86
|1.959.356
|% -5,12
|
|DOBUR
|78,00
|5.367.997
|% -4,99
|
|KOZAL
|30,86
|1.827.280.132
|% 0,46
|
|EUPWR
|245,00
|1.566.901.350
|% 1,79
|
|IZENR
|69,60
|1.155.726.417
|% 6,58
|
|ASTOR
|144,00
|1.140.200.887
|% -0,62
|
|KOZAA
|73,15
|1.099.716.971
|% 0,97
|
|ITTFH
|3,99
|290.589.531
|% 6,40
|
|EKGYO
|8,87
|591.260.597
|% 0,80
|
|KOZAL
|30,86
|1.827.280.132
|% 0,46
|
|ISCTR
|22,44
|762.736.622
|% 0,36
|
|ZOREN
|4,82
|139.490.656
|% -0,62
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7837
|26,8178
|% 0,22
|
|Euro
|28,8574
|28,8659
|% 0,05
|
|Sterlin
|33,6104
|33,7789
|% -0,27
|
|Frank
|30,1015
|30,2828
|% -0,15
|
|Riyal
|7,1256
|7,1613
|% 0,13
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-2,40
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|1,02
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.434
|2,00
|
|Tam
|11.019
|11.140
|-4,00
|
|Yarım
|5.526
|5.588
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.755
|2.791
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,61
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|20,37
|20,39
|-0,27
|
|B. Petrol
|88,62
|88,62
|-0,40
|