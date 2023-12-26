***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş.'nin ("İdeal Data") % 10 oranında pay sahibi olduğu Zephlex Bilgi Teknolojileri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.'nin ("Zephlex") 50.000.-TL olan sermayesi 1.082.474,23 TL'ne çıkarılmıştır. Sermaye artırımının 1.000.000.-TL kısmı geçmiş yıl karlarından 32.474,23 TL kısmı Esi Venture Turizm Tic. A.Ş. tarafından 12.963.125,77 emisyon primi ödenerek karşılanmıştır. Artırım sonrasında, Zephlex'de İdeal Data'nın sermaye tutarı 105.000,00 TL olmuştur. İdeal Data'nın "Zephlex" sermayesindeki pay oranı 9,70 olarak gerçekleşmiştir.Bu çerçevede bağlı ortaklığımız İdeal Data'nın iştiraki "Zephlex" 433.186.667,67.-TL yatırım sonrası değerleme üzerinden Şirketin %3'ü için 12.995.600.-TL bedelle yatırım almıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229367BIST