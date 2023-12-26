***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.12.2023 17:22
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş.'nin ("İdeal Data") % 10 oranında pay sahibi olduğu Zephlex Bilgi Teknolojileri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.'nin ("Zephlex") 50.000.-TL olan sermayesi 1.082.474,23 TL'ne çıkarılmıştır. Sermaye artırımının 1.000.000.-TL kısmı geçmiş yıl karlarından 32.474,23 TL kısmı Esi Venture Turizm Tic. A.Ş. tarafından 12.963.125,77 emisyon primi ödenerek karşılanmıştır. Artırım sonrasında, Zephlex'de İdeal Data'nın sermaye tutarı 105.000,00 TL olmuştur. İdeal Data'nın "Zephlex" sermayesindeki pay oranı 9,70 olarak gerçekleşmiştir.
Bu çerçevede bağlı ortaklığımız İdeal Data'nın iştiraki "Zephlex" 433.186.667,67.-TL yatırım sonrası değerleme üzerinden Şirketin %3'ü için 12.995.600.-TL bedelle yatırım almıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229367
BIST
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18:057.299
En Düşük
|Değişim
|: 0,47%
|| 34,46
|Açılış
|: 7.303
|
|Önceki Kapanış
|: 7.265
|
7.203
En Yüksek
7.405
18:0529,2745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1225
|Açılış
|: 29,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2400
|
29,3820
En Düşük
29,1096
18:0532,3088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,2855
|Açılış
|: 32,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1000
|
32,5011
En Düşük
32,0232
18:051.938,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 11,69
|Açılış
|: 1.938,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.926,33
|
1.949,64
En Düşük
1.924,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TABGD
|108,90
|774.635.452
|% 10,00
|
|PCILT
|31,90
|73.667.345
|% 10,00
|
|GESAN
|65,55
|539.506.849
|% 9,98
|
|SMRTG
|53,80
|172.510.470
|% 9,98
|
|HATSN
|46,98
|297.788.391
|% 9,97
|
|SANFM
|34,74
|74.610.556
|% -10,00
|
|IDEAS
|89,10
|9.920.886
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,14
|83.868.614
|% -10,00
|
|QNBFB
|243,00
|6.737.175
|% -10,00
|
|VANGD
|18,47
|12.418.654
|% -9,99
|
|THYAO
|227,70
|5.699.205.099
|% 0,66
|
|TUPRS
|143,50
|3.359.210.103
|% 3,24
|
|AKBNK
|37,68
|3.190.125.789
|% -0,95
|
|ISCTR
|22,30
|2.974.816.703
|% -1,41
|
|YKBNK
|19,96
|2.448.468.344
|% -0,50
|
|ZOREN
|4,04
|547.208.127
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,30
|2.974.816.703
|% -1,41
|
|EKGYO
|6,84
|843.117.203
|% -1,01
|
|YKBNK
|19,96
|2.448.468.344
|% -0,50
|
|TSKB
|6,30
|594.074.981
|% -6,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2662
|29,2745
|% 0,42
|
|Euro
|32,2244
|32,3088
|% 0,89
|
|Sterlin
|37,0931
|37,2791
|% 0,45
|
|Frank
|34,0894
|34,2947
|% 0,40
|
|Riyal
|7,7850
|7,8241
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,21
|24,25
|% 0,66
|
|Platin
|980,41
|982,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.179,21
|1.183,51
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,24
|81,24
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.059,10
|2.059,45
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BRISA
Yüzde 6.31 oranında artışla 77.50 lira fiyatla işlem gören hissede 436, 129 adet işlem
-
17:58ANELE
Yüzde 5.60 oranında artışla 9.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 858, 105 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KONTR, TUPRS, TOASO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 36 artarak (% 0.80 ) 6, 506
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HATSN, TABGD, FLAP, IZMDC, CEOEM, BEYAZ, PCILT, GESAN, SMRTG, BRSAN