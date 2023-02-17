***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Devam eden geri alım programına azami süre belirlenmesi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.Geprem dolayısıyla piyasalarda gerçekleşen olağandışı hareketlere karşı yatırımcılarımızı korumak amacıyla1. Şirketimizin pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla pay geri alımı yapılmasına,2. Pay geri alım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği (Tebliğ") Madde 5'in 4. ve 5. fıkrası uyarınca ve İ-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararına istinaden gerçekleştirilmesine,3. Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının Şirket sermayesinin %5'ine karşılık gelen 475.000 TL nominal değerli 475.000 adet pay olarak belirlenmesine,4. Payların geri alımı için ayrılacak fonun şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 18.500.000 TL olarak belirlenmesine,5. Pay geri alım programının yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar geçerli olmasına,6. Payların geri alımına ilişkin hususlar konusunda yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine, ilgili özel durum açıklamalarının yapılmasınaoybirliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114728BIST