***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli sermaye artırımı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.09.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000Mevcut Sermaye (TL) 9.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 19.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMCTD00038 950.000B Grubu, IDEAS, TREMCTD00012 8.550.000 9.500.000 111,11111 B Grubu, IDEAS, TREMCTD00012 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 9.500.000 9.500.000,000 100,00000Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Değer Girişim Sermayesi Yatırım FonuEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 28.09.2022 tarihli kararı ileŞirketimizin işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak, mevcut iştiraklerine ve yeni yatırımlara finansman sağlamak amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 60.000.000 (Altmışmilyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla1. Şirketimizin 9.500.000 (Dokuzmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin,mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere %100 oranında 9.500.000 (Dokuzmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası artırılarak 19.000.000 (Ondokuzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına2. Artırılan sermayeyi temsil edecek payların son 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması olan pay başına 22,28 TL fiyatla, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak halka arz edilmeksizin tahsisli olarak Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Değer Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (Değer GSYF)'na Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında Toptan Satış İşlemi yoluyla satılmasına,3. Arttırılan 9.500.000 (Dokuzmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası tutarındaki sermayeyi temsil eden, her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerli 9.500.000 adet payın, tamamının (B) grubu hamiline yazılı ve Borsa'da işlem görmeyen nitelikte ihraç edilmesine,bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylaması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,4.Değer GSYFile "Girişim Sermayesi Yatırım Sözleşmesi" imzalanmasına,5. Değer GSYF tarafından payların iktisap edildiği tarihten bir iş günü önce Şirketimizde pay sahibi olan pay sahiplerine Şirketimiz sermayesinde sahip oldukları payları oranında 22,28 TL fiyatla Değer GSYF'nin payları iktisap tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde satın alma hakkı verilmesine,6. Bu çerçevede, ihraç belgesinin SPK tarafından onaylanmasını takiben, ihraç edilecek payların ilgili mevzuatta belirlenen sürelerde satılması hususunda, belirlenecek bir aracı kurumla sözleşme imzalanmasına,7. Tahsisli sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin tamamlanması için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ ve mevzuat hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.,T.C. Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları nezdinde gerekli başvuruların ve bildirimlerin yapılması hususunda genel müdürlüğe yetki verilmesine,Oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065700BIST