***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.10.2022 18:33
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Tahsisli sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.09.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 9.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 19.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMCTD00038 950.000
B Grubu, IDEAS, TREMCTD00012 8.550.000 9.500.000 111,11111 B Grubu, IDEAS, TREMCTD00012 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 9.500.000 9.500.000,000 100,00000
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Değer Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 13.10.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 28.09.2022 tarihli kararı ile
Şirketimizin işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak, mevcut iştiraklerine ve yeni yatırımlara finansman sağlamak amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 60.000.000 (Altmışmilyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla
Şirketimizin 9.500.000 (Dokuzmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere %100 oranında 9.500.000 (Dokuzmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası artırılarak 19.000.000 (Ondokuzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına karar verilmiş ve yatırımcılarımıza duyrulmuştu.
Tahsisli sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylaması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün itibariyle başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071771
BIST