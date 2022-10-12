***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
12.10.2022 18:25
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan ve Şirketimizin 28.09.2022 tarihli 2022/34 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin rapor ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071305
BIST
18:053.518
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -53,80
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LINK
|40,48
|56.220.968
|% 10,00
|
|SMRTG
|89,20
|247.908.468
|% 9,99
|
|PRKAB
|26,86
|202.163.380
|% 9,99
|
|DYOBY
|23,12
|91.623.836
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,19
|68.570.402
|% 9,99
|
|MEGAP
|4,82
|21.594.251
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|21.594.251
|% -9,91
|
|RODRG
|30,92
|10.338.959
|% -7,70
|
|ISGSY
|10,88
|43.300.194
|% -7,33
|
|KUVVA
|39,92
|1.280.752
|% -7,16
|
|THYAO
|85,10
|6.617.316.419
|% 0,71
|
|PETKM
|14,65
|3.194.448.563
|% 0,69
|
|ASELS
|31,62
|3.081.925.201
|% -1,98
|
|SASA
|81,90
|2.818.253.608
|% -3,76
|
|SISE
|28,56
|2.339.738.683
|% -2,92
|
|EKGYO
|4,14
|1.811.045.888
|% -3,94
|
|YKBNK
|8,20
|2.278.186.605
|% -1,32
|
|ISCTR
|8,25
|2.277.994.786
|% -0,48
|
|PETKM
|14,65
|3.194.448.563
|% 0,69
|
|AKBNK
|12,93
|2.160.470.725
|% -1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5673
|18,5838
|% -0,01
|
|Euro
|18,0000
|18,0227
|% -0,16
|
|Sterlin
|20,5313
|20,6342
|% 0,97
|
|Frank
|18,5382
|18,6499
|% -0,18
|
|Riyal
|4,9286
|4,9533
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|1,78
|
|Altın Gr.
|997
|997
|1,10
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|29,00
|
|Tam
|6.717
|6.780
|12,00
|
|Yarım
|3.273
|3.314
|5,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,90
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,34
|-0,12
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|B. Petrol
|92,00
|92,00
|-2,29
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