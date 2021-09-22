***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.09.2021 14:42
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. Yazılım ve Finansal Veri Dağıtım Hizmetleri. 10000000 10000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
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BIST
16:391.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,43
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.396
En Düşük
1.385
16:398,6538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0266
|Açılış
|: 8,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6658
En Düşük
8,6023
16:3910,1539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0367
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1821
En Düşük
10,0882
16:39494,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,76
|Açılış
|: 494,02
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler16:37
|YEOTK
|60,50
|18.978.911
|% 10,00
|
|KIMMR
|3,85
|1.001.905
|% 10,00
|
|PENTA
|163,30
|13.227.929
|% 9,97
|
|BURCE
|22,80
|27.042.034
|% 9,93
|
|UNLU
|6,37
|122.649.735
|% 9,64
|
|NUGYO
|10,72
|87.565.218
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,23
|59.024.717
|% -9,72
|
|NIBAS
|8,80
|15.156.417
|% -7,27
|
|BJKAS
|6,31
|176.972.280
|% -6,79
|
|EUKYO
|5,85
|1.720.368
|% -6,70
|
|THYAO
|13,09
|924.457.484
|% 0,31
|
|GARAN
|9,25
|629.420.065
|% 0,76
|
|TRILC
|13,17
|607.564.907
|% -2,01
|
|EREGL
|16,43
|573.892.832
|% 2,30
|
|KRDMD
|6,32
|471.015.527
|% 0,16
|
|YKBNK
|2,40
|229.545.145
|% 0,84
|
|KRDMD
|6,32
|471.015.527
|% 0,16
|
|THYAO
|13,09
|924.457.484
|% 0,31
|
|GARAN
|9,25
|629.420.065
|% 0,76
|
|PETKM
|6,23
|410.024.123
|% 1,63
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6491
|8,6553
|% 0,33
|
|Euro
|10,1488
|10,1547
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,7518
|11,8107
|% 0,01
|
|Frank
|9,3409
|9,3972
|% 0,40
|
|Riyal
|2,3004
|2,3119
|% 0,30
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-0,32
|
|Altın Gr.
|493
|493
|0,69
|
|Cumhuriyet
|3.267
|3.316
|1,00
|
|Tam
|3.249
|3.331
|-0,59
|
|Yarım
|1.571
|1.611
|-0,29
|
|Çeyrek
|788
|806
|-0,14
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,78
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,09
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|1,17
|