***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.10.2021 09:55
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. Yazılım ve Finansal Veri Dağıtım Hizmetleri. 10000000 10000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
ICRYPEX BİLİŞİM A.Ş. Kripto Para Borsası İşleticiliği 50000000 10000000 TRY 20 İŞTİRAK
Artıox Teknoloji Yatırım A.Ş. Türkiye?de her türlü sanat eserlerinin token haline getirilmesi suretiyle parçalı sahipliğine yönelik ticaret, müzayede, alım satım işleri 777778 77778 TRY 10 İŞTİRAK
Metamed Eğitim Hizmetleri A.Ş. Sağlık sektörü ile ilgili eğitim ve danışmanlık faaliyeti 100000 50000 TRY 50 İŞTİRAK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971169
BIST
12:031.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,75
|Açılış
|: 1.411
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.417
En Düşük
1.408
12:039,2887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0276
|Açılış
|: 9,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,2955
En Düşük
9,2378
12:0310,7672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0205
|Açılış
|: 10,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,7975
En Düşük
10,7062
12:03526,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,34
|Açılış
|: 526,73
|
|Önceki Kapanış
|: 526,39
|
528,26
En Düşük
524,53
BIST En Aktif Hisseler12:03
|KSTUR
|265,10
|392.613
|% 10,00
|
|TLMAN
|31,32
|46.300.519
|% 9,97
|
|PRKAB
|16,73
|72.572.537
|% 6,97
|
|DOBUR
|29,58
|2.924.720
|% 6,79
|
|MERIT
|31,12
|23.751.072
|% 6,79
|
|KZBGY
|26,06
|92.829.227
|% -8,88
|
|ISBIR
|56,90
|128.765
|% -4,93
|
|BJKAS
|5,72
|37.321.133
|% -4,67
|
|BAYRK
|8,51
|23.481.611
|% -4,49
|
|HURGZ
|1,97
|4.588.145
|% -3,90
|
|GARAN
|8,85
|803.653.464
|% -0,90
|
|KRDMD
|7,10
|513.373.996
|% 2,31
|
|SISE
|8,15
|425.650.342
|% 1,12
|
|THYAO
|14,45
|378.225.064
|% -1,30
|
|TUPRS
|127,00
|361.018.398
|% -1,55
|
|YKBNK
|2,35
|269.834.936
|% 0,00
|
|GARAN
|8,85
|803.653.464
|% -0,90
|
|KRDMD
|7,10
|513.373.996
|% 2,31
|
|TSKB
|1,19
|74.899.173
|% -0,83
|
|EKGYO
|1,88
|116.134.297
|% 0,00
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2855
|9,2887
|% 0,30
|
|Euro
|10,7624
|10,7672
|% 0,19
|
|Sterlin
|12,7034
|12,7671
|% 0,07
|
|Frank
|9,9841
|10,0442
|% -0,10
|
|Riyal
|2,4686
|2,4809
|% 0,28
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-4,23
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.520
|-8,00
|
|Tam
|3.450
|3.537
|-38,50
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|-18,63
|
|Çeyrek
|836
|856
|-9,31
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,28
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,95
|0,01
|
|B. Petrol
|85,62
|85,62
|0,78
|