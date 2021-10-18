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***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.10.2021 09:55



***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. Yazılım ve Finansal Veri Dağıtım Hizmetleri. 10000000 10000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
ICRYPEX BİLİŞİM A.Ş. Kripto Para Borsası İşleticiliği 50000000 10000000 TRY 20 İŞTİRAK
Artıox Teknoloji Yatırım A.Ş. Türkiye?de her türlü sanat eserlerinin token haline getirilmesi suretiyle parçalı sahipliğine yönelik ticaret, müzayede, alım satım işleri 777778 77778 TRY 10 İŞTİRAK
Metamed Eğitim Hizmetleri A.Ş. Sağlık sektörü ile ilgili eğitim ve danışmanlık faaliyeti 100000 50000 TRY 50 İŞTİRAK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971169


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KSTUR 265,10 392.613 % 10,00  
TLMAN 31,32 46.300.519 % 9,97  
PRKAB 16,73 72.572.537 % 6,97  
DOBUR 29,58 2.924.720 % 6,79  
MERIT 31,12 23.751.072 % 6,79  
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12:03 Alış Satış %  
Dolar 9,2855 9,2887 % 0,30  
Euro 10,7624 10,7672 % 0,19  
Sterlin 12,7034 12,7671 % 0,07  
Frank 9,9841 10,0442 % -0,10  
Riyal 2,4686 2,4809 % 0,28  
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12:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.763 1.763 -4,23  
Altın Gr. 526 526 -0,07  
Cumhuriyet 3.468 3.520 -8,00  
Tam 3.450 3.537 -38,50  
Yarım 1.668 1.711 -18,63  
Çeyrek 836 856 -9,31  
Gümüş.Ons 23,26 23,28 -0,05  
Gümüş Gr. 6,95 6,95 0,01  
B. Petrol 85,62 85,62 0,78  
Seans Raporu 12:03
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