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***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.10.2021 12:06



***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. Yazılım ve Finansal Veri Dağıtım Hizmetleri. 10000000 10000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
ICRYPEX BİLİŞİM A.Ş. Kripto Para Borsası İşleticiliği 50000000 10000000 TRY 20 İŞTİRAK
Artıox Teknoloji Yatırım A.Ş. Türkiye?de her türlü sanat eserlerinin token haline getirilmesi suretiyle parçalı sahipliğine yönelik ticaret, müzayede, alım satım işleri 888890 177778 TRY 20 İŞTİRAK
Metamed Eğitim Hizmetleri A.Ş. Sağlık sektörü ile ilgili eğitim ve danışmanlık faaliyeti 100000 50000 TRY 50 İŞTİRAK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971536


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 22,54 116.126 % 9,95  
EGEPO 5,69 66.757.641 % 9,85  
IZTAR 23,08 8.763.305 % 6,95  
FADE 9,25 112.117.716 % 6,44  
GUBRF 57,45 325.188.812 % 6,39  
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11:52 Alış Satış %  
Dolar 9,3291 9,3334 % 0,42  
Euro 10,8543 10,8601 % 0,31  
Sterlin 12,8154 12,8797 % 0,31  
Frank 10,0463 10,1069 % 0,21  
Riyal 2,4787 2,4911 % 0,37  
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11:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.779 9,43  
Altın Gr. 533 533 4,19  
Cumhuriyet 3.524 3.577 23,00  
Tam 3.509 3.597 24,71  
Yarım 1.696 1.740 11,95  
Çeyrek 851 870 5,98  
Gümüş.Ons 23,93 23,96 0,28  
Gümüş Gr. 7,17 7,17 0,10  
B. Petrol 84,36 84,36 -0,72  
Seans Raporu 11:52
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