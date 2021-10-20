***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.10.2021 12:06
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. Yazılım ve Finansal Veri Dağıtım Hizmetleri. 10000000 10000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
ICRYPEX BİLİŞİM A.Ş. Kripto Para Borsası İşleticiliği 50000000 10000000 TRY 20 İŞTİRAK
Artıox Teknoloji Yatırım A.Ş. Türkiye?de her türlü sanat eserlerinin token haline getirilmesi suretiyle parçalı sahipliğine yönelik ticaret, müzayede, alım satım işleri 888890 177778 TRY 20 İŞTİRAK
Metamed Eğitim Hizmetleri A.Ş. Sağlık sektörü ile ilgili eğitim ve danışmanlık faaliyeti 100000 50000 TRY 50 İŞTİRAK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971536
BIST
11:521.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,57
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.434
En Düşük
1.428
11:529,3334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0391
|Açılış
|: 9,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3551
En Düşük
9,2835
11:5210,8601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0340
|Açılış
|: 10,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8400
|
10,8959
En Düşük
10,8059
11:52533,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 4,58
|Açılış
|: 533,07
|
|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
534,09
En Düşük
528,21
BIST En Aktif Hisseler11:52
|UFUK
|22,54
|116.126
|% 9,95
|
|EGEPO
|5,69
|66.757.641
|% 9,85
|
|IZTAR
|23,08
|8.763.305
|% 6,95
|
|FADE
|9,25
|112.117.716
|% 6,44
|
|GUBRF
|57,45
|325.188.812
|% 6,39
|
|BIOEN
|27,00
|125.867.240
|% -10,00
|
|KSTUR
|249,60
|282.797
|% -9,73
|
|KERVN
|0,80
|346.945
|% -8,05
|
|DOKTA
|22,50
|880.178
|% -7,56
|
|YEOTK
|66,55
|68.164.196
|% -2,85
|
|THYAO
|14,38
|696.059.534
|% 0,42
|
|GARAN
|9,04
|590.454.361
|% 0,11
|
|GUBRF
|57,45
|325.188.812
|% 6,39
|
|PETKM
|6,18
|279.392.901
|% 0,00
|
|TUPRS
|131,30
|265.464.841
|% 0,84
|
|YKBNK
|2,42
|234.552.678
|% 0,41
|
|EKGYO
|1,92
|172.375.592
|% 0,52
|
|GARAN
|9,04
|590.454.361
|% 0,11
|
|TSPOR
|3,73
|191.272.636
|% 5,37
|
|THYAO
|14,38
|696.059.534
|% 0,42
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3291
|9,3334
|% 0,42
|
|Euro
|10,8543
|10,8601
|% 0,31
|
|Sterlin
|12,8154
|12,8797
|% 0,31
|
|Frank
|10,0463
|10,1069
|% 0,21
|
|Riyal
|2,4787
|2,4911
|% 0,37
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|9,43
|
|Altın Gr.
|533
|533
|4,19
|
|Cumhuriyet
|3.524
|3.577
|23,00
|
|Tam
|3.509
|3.597
|24,71
|
|Yarım
|1.696
|1.740
|11,95
|
|Çeyrek
|851
|870
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,17
|0,10
|
|B. Petrol
|84,36
|84,36
|-0,72
|