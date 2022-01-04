***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.01.2022 10:00
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. Yazılım ve Finansal Veri Dağıtım Hizmetleri. 10000000 10000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
ICRYPEX BİLİŞİM A.Ş. Kripto Para Borsası İşleticiliği 50000000 10000000 TRY 20 İŞTİRAK
Artıox Teknoloji Yatırım A.Ş. Türkiye?de her türlü sanat eserlerinin token haline getirilmesi suretiyle parçalı sahipliğine yönelik ticaret, müzayede, alım satım işleri 888890 177778 TRY 20 İŞTİRAK
Metamed Eğitim Hizmetleri A.Ş. Sağlık sektörü ile ilgili eğitim ve danışmanlık faaliyeti 100000 50000 TRY 50 İŞTİRAK
JUPHY TEKNOLOJİ A.Ş. Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması) 60865 609 TRY 1 İŞTİRAK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988556
BIST
13:301.969
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 42,44
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.940
13:3013,4081
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 0,3398
|Açılış
|: 13,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,4943
En Düşük
12,9640
13:3015,1713
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 0,3695
|Açılış
|: 15,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2589
En Düşük
14,6944
13:30773,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 14,41
|Açılış
|: 773,41
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler13:30
|CRFSA
|46,22
|4.682.086
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|5.519.220
|% 9,99
|
|KRSTL
|3,10
|55.786.270
|% 9,93
|
|TSPOR
|7,32
|320.517.256
|% 9,91
|
|IHEVA
|1,13
|25.736.954
|% 9,71
|
|BAGFS
|16,93
|42.715.634
|% -4,35
|
|KSTUR
|254,00
|78.762
|% -4,08
|
|IHGZT
|0,73
|61.878.669
|% -3,95
|
|AKGRT
|9,75
|8.638.073
|% -3,66
|
|EDATA
|18,50
|3.555.652
|% -3,39
|
|THYAO
|22,90
|1.562.725.538
|% 4,85
|
|EREGL
|30,18
|1.174.121.651
|% 3,21
|
|GARAN
|11,52
|1.145.988.181
|% 0,52
|
|SASA
|55,95
|978.205.883
|% 5,07
|
|SISE
|14,28
|787.661.039
|% 3,03
|
|YKBNK
|3,49
|586.925.875
|% 0,87
|
|EKGYO
|2,26
|273.647.335
|% 1,35
|
|GARAN
|11,52
|1.145.988.181
|% 0,52
|
|IHLAS
|0,61
|51.284.212
|% 7,02
|
|IHGZT
|0,73
|61.878.669
|% -3,95
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3874
|13,4081
|% 2,60
|
|Euro
|15,1300
|15,1713
|% 2,50
|
|Sterlin
|17,9363
|18,0262
|% 1,93
|
|Frank
|14,4556
|14,5427
|% 1,82
|
|Riyal
|3,5358
|3,5535
|% 1,65
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|4,09
|
|Altın Gr.
|773
|773
|14,15
|
|Cumhuriyet
|5.140
|5.218
|58,00
|
|Tam
|5.120
|5.254
|67,20
|
|Yarım
|2.475
|2.542
|32,50
|
|Çeyrek
|1.241
|1.271
|16,26
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,83
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,76
|9,78
|0,12
|
|B. Petrol
|79,35
|79,35
|0,37
|