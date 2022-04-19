***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliğiİdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. Yazılım ve Finansal Veri Dağıtım Hizmetleri. 11000000 10000000 TRY 90,91 BAĞLI ORTAKLIKICRYPEX BİLİŞİM A.Ş. Kripto Para Borsası İşleticiliği 50000000 10000000 TRY 20 İŞTİRAKArtıox Teknoloji Yatırım A.Ş. Türkiye?de her türlü sanat eserlerinin token haline getirilmesi suretiyle parçalı sahipliğine yönelik ticaret, müzayede, alım satım işleri 888890 177778 TRY 20 İŞTİRAKMetamed Eğitim Hizmetleri A.Ş. Sağlık sektörü ile ilgili eğitim ve danışmanlık faaliyeti 120500 50000 TRY 41,49 İŞTİRAKJUPHY TEKNOLOJİ A.Ş. Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması) 60865 609 TRY 1 İŞTİRAKTENK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK A.Ş. Kişiselleştirilmiş finansal pazaryeri platformu 131580 2632 TRY 2 İŞTİRAKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021715BIST