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***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.04.2022 11:55
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. Yazılım ve Finansal Veri Dağıtım Hizmetleri. 11000000 10000000 TRY 90,91 BAĞLI ORTAKLIK
ICRYPEX BİLİŞİM A.Ş. Kripto Para Borsası İşleticiliği 50000000 10000000 TRY 20 İŞTİRAK
Artıox Teknoloji Yatırım A.Ş. Türkiye?de her türlü sanat eserlerinin token haline getirilmesi suretiyle parçalı sahipliğine yönelik ticaret, müzayede, alım satım işleri 888890 177778 TRY 20 İŞTİRAK
Metamed Eğitim Hizmetleri A.Ş. Sağlık sektörü ile ilgili eğitim ve danışmanlık faaliyeti 120500 50000 TRY 41,49 İŞTİRAK
JUPHY TEKNOLOJİ A.Ş. Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması) 60865 609 TRY 1 İŞTİRAK
TENK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK A.Ş. Kişiselleştirilmiş finansal pazaryeri platformu 131580 2632 TRY 2 İŞTİRAK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021715


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DAGHL 19,29 9.124.197 % 9,98  
ARMDA 105,00 4.194.799 % 9,95  
IHEVA 1,18 29.343.803 % 8,26  
DEVA 36,88 120.140.318 % 7,15  
ARCLK 68,80 591.514.851 % 6,42  
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15:08 Alış Satış %  
Dolar 14,6625 14,6657 % 0,20  
Euro 15,8234 15,8362 % 0,27  
Sterlin 19,0307 19,1262 % 0,22  
Frank 15,4272 15,5202 % -0,03  
Riyal 3,8983 3,9179 % 0,35  
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15:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.981 1.981 2,25  
Altın Gr. 933 933 1,88  
Cumhuriyet 6.180 6.273 -27,00  
Tam 6.155 6.309 -21,89  
Yarım 2.975 3.052 -10,59  
Çeyrek 1.492 1.526 -5,30  
Gümüş.Ons 25,96 25,99 0,10  
Gümüş Gr. 12,20 12,22 0,04  
B. Petrol 110 110 -2,91  
Seans Raporu 15:08
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