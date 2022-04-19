***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.04.2022 11:55
Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. Yazılım ve Finansal Veri Dağıtım Hizmetleri. 11000000 10000000 TRY 90,91 BAĞLI ORTAKLIK
ICRYPEX BİLİŞİM A.Ş. Kripto Para Borsası İşleticiliği 50000000 10000000 TRY 20 İŞTİRAK
Artıox Teknoloji Yatırım A.Ş. Türkiye?de her türlü sanat eserlerinin token haline getirilmesi suretiyle parçalı sahipliğine yönelik ticaret, müzayede, alım satım işleri 888890 177778 TRY 20 İŞTİRAK
Metamed Eğitim Hizmetleri A.Ş. Sağlık sektörü ile ilgili eğitim ve danışmanlık faaliyeti 120500 50000 TRY 41,49 İŞTİRAK
JUPHY TEKNOLOJİ A.Ş. Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması) 60865 609 TRY 1 İŞTİRAK
TENK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK A.Ş. Kişiselleştirilmiş finansal pazaryeri platformu 131580 2632 TRY 2 İŞTİRAK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021715
BIST
15:082.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,93
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.511
15:0814,6657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0291
|Açılış
|: 14,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6685
En Düşük
14,6258
15:0815,8362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0422
|Açılış
|: 15,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8573
En Düşük
15,7630
15:08933,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,80
|Açılış
|: 933,17
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,80
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler15:08
|DAGHL
|19,29
|9.124.197
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.194.799
|% 9,95
|
|IHEVA
|1,18
|29.343.803
|% 8,26
|
|DEVA
|36,88
|120.140.318
|% 7,15
|
|ARCLK
|68,80
|591.514.851
|% 6,42
|
|ISGYO
|11,07
|52.456.098
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|75.713.360
|% -9,98
|
|AVGYO
|3,46
|23.136.214
|% -9,90
|
|MMCAS
|3,40
|1.263.058
|% -5,82
|
|EDATA
|18,91
|35.516.674
|% -5,40
|
|GARAN
|14,43
|1.785.749.935
|% 0,07
|
|THYAO
|37,86
|1.756.111.766
|% 0,58
|
|KRDMD
|16,37
|1.734.087.265
|% 1,43
|
|TUPRS
|256,60
|1.411.754.984
|% 2,03
|
|SISE
|18,02
|1.220.446.644
|% -0,28
|
|ODAS
|2,51
|885.692.177
|% 5,46
|
|TSKB
|2,03
|579.811.255
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,93
|725.002.324
|% 1,03
|
|YKBNK
|5,32
|1.190.219.673
|% 1,53
|
|DOHOL
|3,86
|624.848.832
|% 2,12
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6625
|14,6657
|% 0,20
|
|Euro
|15,8234
|15,8362
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,0307
|19,1262
|% 0,22
|
|Frank
|15,4272
|15,5202
|% -0,03
|
|Riyal
|3,8983
|3,9179
|% 0,35
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.981
|2,25
|
|Altın Gr.
|933
|933
|1,88
|
|Cumhuriyet
|6.180
|6.273
|-27,00
|
|Tam
|6.155
|6.309
|-21,89
|
|Yarım
|2.975
|3.052
|-10,59
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,22
|0,04
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,91
|