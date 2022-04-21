***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.04.2022 16:34
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. Yazılım ve Finansal Veri Dağıtım Hizmetleri. 11000000 10000000 TRY 90,91 BAĞLI ORTAKLIK
Artıox Teknoloji Yatırım A.Ş. Türkiye?de her türlü sanat eserlerinin token haline getirilmesi suretiyle parçalı sahipliğine yönelik ticaret, müzayede, alım satım işleri 888890 177778 TRY 20 İŞTİRAK
Metamed Eğitim Hizmetleri A.Ş. Sağlık sektörü ile ilgili eğitim ve danışmanlık faaliyeti 120500 50000 TRY 41,49 İŞTİRAK
JUPHY TEKNOLOJİ A.Ş. Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması) 60865 609 TRY 1 İŞTİRAK
TENK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK A.Ş. Kişiselleştirilmiş finansal pazaryeri platformu 131580 2632 TRY 2 İŞTİRAK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022704
BIST
17:552.559
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 32,63
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.562
En Düşük
2.531
17:5514,7088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0375
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7200
En Düşük
14,6564
17:5515,9810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0491
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
17:55919,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,57
|Açılış
|: 919,80
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
915,02
BIST En Aktif Hisseler17:55
|BMSCH
|8,03
|62.181.684
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|23.434.452
|% 10,00
|
|IHAAS
|19,25
|12.716.064
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|9.364.618
|% 10,00
|
|NETAS
|19,48
|107.456.751
|% 9,99
|
|HUNER
|3,20
|172.751.871
|% -5,04
|
|MMCAS
|3,15
|677.176
|% -4,83
|
|BRYAT
|400,50
|97.835.318
|% -4,28
|
|MEPET
|3,49
|7.417.204
|% -4,12
|
|MARKA
|3,23
|1.670.568
|% -3,58
|
|THYAO
|40,14
|4.720.757.418
|% 3,29
|
|GARAN
|14,50
|3.330.721.677
|% 2,18
|
|EKGYO
|3,14
|2.896.466.937
|% 7,90
|
|ASELS
|28,42
|2.316.849.165
|% 2,01
|
|KRDMD
|16,28
|2.241.801.248
|% 0,49
|
|EKGYO
|3,14
|2.896.466.937
|% 7,90
|
|TSKB
|2,08
|728.797.058
|% 4,00
|
|VAKBN
|4,73
|1.537.848.848
|% 7,50
|
|ODAS
|2,52
|808.152.834
|% -3,45
|
|HALKB
|6,22
|1.666.102.336
|% 4,36
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7010
|14,7088
|% 0,26
|
|Euro
|15,9689
|15,9810
|% 0,31
|
|Sterlin
|19,1040
|19,1998
|% -0,06
|
|Frank
|15,3860
|15,4787
|% -0,13
|
|Riyal
|3,9072
|3,9268
|% 0,19
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|-15,14
|
|Altın Gr.
|919
|919
|-4,42
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,61
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|-0,23
|
|B. Petrol
|109
|109
|2,48
|
Seans Raporu
17:55
daha fazla
-
17:59INVEO
Yüzde 7.12 oranında artışla 34.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 588, 954 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 62 artarak (% 1.52 ) 2, 310
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TDGYO, DAGHL, SMART, CRFSA, BMSCH, NETAS, TRCAS, IHAAS
-
17:57
PAGYO, DAGHL, TUCLK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ODAS, AVGYO, MMCAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında