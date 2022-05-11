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***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.05.2022 16:06
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. Yazılım ve Finansal Veri Dağıtım Hizmetleri. 11000000 10000000 TRY 90,91 BAĞLI ORTAKLIK
Artıox Teknoloji Yatırım A.Ş. Türkiye?de her türlü sanat eserlerinin token haline getirilmesi suretiyle parçalı sahipliğine yönelik ticaret, müzayede, alım satım işleri 888890 177778 TRY 20 İŞTİRAK
Metamed Eğitim Hizmetleri A.Ş. Sağlık sektörü ile ilgili eğitim ve danışmanlık faaliyeti 120500 50000 TRY 41,49 İŞTİRAK
JUPHY TEKNOLOJİ A.Ş. Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması) 60865 609 TRY 1 İŞTİRAK
TENK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK A.Ş. Kişiselleştirilmiş finansal pazaryeri platformu 131580 2632 TRY 2 İŞTİRAK
SYSLINE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Yazılım geliştirme, satış ve pazarlama 142900 42900 TRY 30 İŞTİRAK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029213


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BOSSA 59,40 70.356.735 % 10,00  
ESCOM 10,83 33.544.570 % 9,95  
MNDRS 2,93 24.288.217 % 9,74  
ISBTR 53.000,10 614.001 % 6,00  
KERVT 4,75 172.217.418 % 5,79  
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Dolar 15,3051 15,3134 % 0,44  
Euro 16,2079 16,2285 % 0,91  
Sterlin 18,8684 18,9630 % 0,65  
Frank 15,4093 15,5021 % 0,89  
Riyal 4,0724 4,0928 % 0,36  
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16:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.854 1.855 16,10  
Altın Gr. 911 911 8,47  
Cumhuriyet 6.158 6.251 4,00  
Tam 6.133 6.291 6,30  
Yarım 2.964 3.043 3,04  
Çeyrek 1.487 1.522 1,52  
Gümüş.Ons 21,90 21,93 0,65  
Gümüş Gr. 10,72 10,74 0,29  
B. Petrol 107 107 4,10  
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