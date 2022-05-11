***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.05.2022 16:06
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. Yazılım ve Finansal Veri Dağıtım Hizmetleri. 11000000 10000000 TRY 90,91 BAĞLI ORTAKLIK
Artıox Teknoloji Yatırım A.Ş. Türkiye?de her türlü sanat eserlerinin token haline getirilmesi suretiyle parçalı sahipliğine yönelik ticaret, müzayede, alım satım işleri 888890 177778 TRY 20 İŞTİRAK
Metamed Eğitim Hizmetleri A.Ş. Sağlık sektörü ile ilgili eğitim ve danışmanlık faaliyeti 120500 50000 TRY 41,49 İŞTİRAK
JUPHY TEKNOLOJİ A.Ş. Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması) 60865 609 TRY 1 İŞTİRAK
TENK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK A.Ş. Kişiselleştirilmiş finansal pazaryeri platformu 131580 2632 TRY 2 İŞTİRAK
SYSLINE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Yazılım geliştirme, satış ve pazarlama 142900 42900 TRY 30 İŞTİRAK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029213
BIST
16:392.445
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -44,78
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.429
16:3915,3134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0671
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
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15,3880
En Düşük
15,2421
16:3916,2285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1460
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
16:39911,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 9,26
|Açılış
|: 911,67
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
914,68
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler16:39
|BOSSA
|59,40
|70.356.735
|% 10,00
|
|ESCOM
|10,83
|33.544.570
|% 9,95
|
|MNDRS
|2,93
|24.288.217
|% 9,74
|
|ISBTR
|53.000,10
|614.001
|% 6,00
|
|KERVT
|4,75
|172.217.418
|% 5,79
|
|ARSAN
|4,32
|60.940.111
|% -10,00
|
|KLMSN
|11,16
|14.865.582
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.720.007
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|139.404.526
|% -9,98
|
|THYAO
|41,80
|2.692.217.313
|% -0,95
|
|SISE
|19,90
|2.504.346.807
|% -0,70
|
|KRDMD
|16,35
|1.984.244.914
|% -1,33
|
|ASELS
|23,92
|1.659.151.972
|% -1,08
|
|SAHOL
|20,00
|1.344.055.950
|% -2,44
|
|EKGYO
|2,70
|631.803.752
|% -2,53
|
|YKBNK
|4,66
|909.903.061
|% -3,92
|
|SISE
|19,90
|2.504.346.807
|% -0,70
|
|KARSN
|5,16
|651.500.139
|% 0,78
|
|DOHOL
|3,64
|457.822.287
|% -5,21
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3051
|15,3134
|% 0,44
|
|Euro
|16,2079
|16,2285
|% 0,91
|
|Sterlin
|18,8684
|18,9630
|% 0,65
|
|Frank
|15,4093
|15,5021
|% 0,89
|
|Riyal
|4,0724
|4,0928
|% 0,36
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|16,10
|
|Altın Gr.
|911
|911
|8,47
|
|Cumhuriyet
|6.158
|6.251
|4,00
|
|Tam
|6.133
|6.291
|6,30
|
|Yarım
|2.964
|3.043
|3,04
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,52
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|0,65
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,29
|
|B. Petrol
|107
|107
|4,10
|
Seans Raporu
16:39
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16:53HUNER
Yüzde -5.68 oranında düşüşle 2.99 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 207, 417 adet işlem
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16:52ARDYZ
Yüzde -6.27 oranında düşüşle 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 765, 033 adet işlem
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16:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 71 kaybederek (% -1.72 ) 2, 722
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16:51XU100
Endeks 2, 444 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 85 altında . İşlem hacmi 31, 327.00 milyon TL de
-
16:50BUCIM
Yüzde -9.65 oranında düşüşle 2.34 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 311, 841 adet işlem