***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.05.2022 18:18
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NAMIK KEMAL GÖKALP Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 20.04.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Evet 10 A Bağımsız Üye Değil Yoktur Yoktur
SİBEL GÖKALP Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 20.04.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi
MEHMET ZİYA GÖKALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 20.04.2021 İcrada Görevli Yoktur Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal yönetim komitesi
SÜMEYYE ATAR AVCI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 20.04.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Hayır Kurumsal yönetim komitesi ve denetimden sorumlu komite
CEREN YAVUZ ERDİNÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 16.05.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi -Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağımsız yönetim kurulu üyesi Evet Bağımsız Üye Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032788
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 32,74
|Açılış
|: 2.423
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2.456
En Düşük
2.421
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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977,51
En Düşük
965,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|26,18
|129.547.652
|% 10,00
|
|MPARK
|33,24
|32.144.937
|% 9,99
|
|KARSN
|6,40
|1.886.624.341
|% 9,97
|
|UFUK
|38,62
|1.020.034
|% 9,97
|
|RODRG
|16,00
|3.856.679
|% 9,97
|
|KZBGY
|75,15
|48.808.458
|% -9,95
|
|NUGYO
|5,00
|231.934.852
|% -9,91
|
|MEPET
|3,67
|42.862.963
|% -9,83
|
|MMCAS
|2,49
|145.287
|% -6,39
|
|HUNER
|2,57
|76.133.734
|% -5,51
|
|THYAO
|44,46
|6.082.092.082
|% 4,22
|
|SISE
|20,90
|2.716.423.873
|% -0,67
|
|KARSN
|6,40
|1.886.624.341
|% 9,97
|
|ARCLK
|81,25
|1.782.989.326
|% 9,21
|
|KOZAL
|193,70
|1.710.241.092
|% 3,42
|
|KARSN
|6,40
|1.886.624.341
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,33
|338.521.833
|% 5,56
|
|YKBNK
|4,55
|866.397.101
|% 0,66
|
|HALKB
|5,53
|1.001.444.369
|% -2,30
|
|DOHOL
|3,76
|660.098.052
|% 3,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3420
|16,3729
|% 0,05
|
|Euro
|17,5224
|17,5746
|% 0,60
|
|Sterlin
|20,4895
|20,5923
|% -0,13
|
|Frank
|16,9518
|17,0539
|% 0,09
|
|Riyal
|4,3436
|4,3654
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-4,19
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-2,68
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,97
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|-0,01
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