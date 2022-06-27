***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.06.2022 11:50
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi l Veri Dağıtım Hizmetleri. 11000000 10000000 TRY 90,91 BAĞLI ORTAKLIK
Artıox Teknoloji Yatırım A.Ş. Türkiye?de her türlü sanat eserlerinin token haline getirilmesi suretiyle parçalı sahipliğine yönelik ticaret, müzayede, alım satım işleri 888890 177778 TRY 20 İŞTİRAK
Metamed Eğitim Hizmetleri A.Ş. Sağlık sektörü ile ilgili eğitim ve danışmanlık faaliyeti 120500 50000 TRY 41,49 İŞTİRAK
JUPHY TEKNOLOJİ A.Ş. Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması) 60865 609 TRY 1 İŞTİRAK
TENK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK A.Ş. Kişiselleştirilmiş finansal pazaryeri platformu 134380 2688 TRY 2 İŞTİRAK
SYSLINE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Yazılım geliştirme, satış ve pazarlama 142900 42900 TRY 30 İŞTİRAK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039364
BIST
14:352.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -21,24
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.540
En Düşük
2.483
14:3516,6269
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -0,2575
|Açılış
|: 16,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
14:3517,5770
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -0,2502
|Açılış
|: 17,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
14:35987,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -5,07
|Açılış
|: 987,03
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler14:33
|SANEL
|7,92
|7.124.183
|% 10,00
|
|MAKIM
|17,11
|37.564.010
|% 9,96
|
|IHAAS
|29,14
|2.575.271
|% 9,96
|
|GENTS
|5,12
|34.431.526
|% 9,87
|
|KRGYO
|6,91
|30.034.359
|% 9,68
|
|SNKRN
|23,20
|2.148.946
|% -9,94
|
|UFUK
|66,45
|873.222
|% -6,93
|
|DOAS
|81,45
|49.480.419
|% -4,23
|
|VKING
|5,85
|1.579.350
|% -4,10
|
|DERIM
|6,03
|10.937.476
|% -3,67
|
|THYAO
|49,80
|3.041.535.778
|% -0,90
|
|SISE
|21,96
|1.335.992.256
|% 0,92
|
|EREGL
|27,92
|984.898.838
|% 0,22
|
|ASELS
|23,90
|755.323.037
|% -2,69
|
|SAHOL
|20,36
|627.611.593
|% -1,26
|
|ODAS
|3,16
|331.558.531
|% -1,25
|
|YKBNK
|4,66
|440.541.421
|% -2,10
|
|AKBNK
|8,54
|600.337.516
|% -2,62
|
|EKGYO
|2,55
|177.412.052
|% -1,92
|
|SISE
|21,96
|1.335.992.256
|% 0,92
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6647
|16,6824
|% -1,20
|
|Euro
|17,6163
|17,6399
|% -1,05
|
|Sterlin
|20,4582
|20,5608
|% -0,95
|
|Frank
|17,3624
|17,4670
|% -1,06
|
|Riyal
|4,4429
|4,4651
|% -0,96
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|8,71
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-4,63
|
|Cumhuriyet
|6.582
|6.681
|-43,00
|
|Tam
|6.570
|6.664
|-198,00
|
|Yarım
|3.226
|3.259
|-97,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.629
|-49,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,49
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|0,05
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,59
|
Seans Raporu
14:33
daha fazla
-
14:48DERIM
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 806, 149 adet işlem
-
14:47VKING
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 268, 414 adet işlem
-
14:45INVEO
Yüzde -61.13 oranında düşüşle 14.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 482, 843 adet işlem
-
14:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 4 kaybederek (% -0.81 ) 2, 260
-
14:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHAAS, SANEL, GENTS, MAKIM