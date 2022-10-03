***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Saray Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. N4/2 D:7 Ümraniye/İstanbulİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksSaray Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. N4/2 D:7 Ümraniye/İstanbul 0216 970 57 57 0216 557 57 07Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSüleyman Arpaslan Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 27.04.2021 0216 970 57 57 suleyman@hfh.com.tr SP Temel Düzey Lisansı 113551http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066757BIST