***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.12.2022 17:21
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. Yazılım ve Finansal Veri Dağıtım Hizmetleri. 11000000 10000000 TRY 90,91 BAĞLI ORTAKLIK
Artıox Teknoloji Yatırım A.Ş. Türkiye'de her türlü sanat eserlerinin token haline getirilmesi suretiyle parçalı sahipliğine yönelik ticaret, müzayede, alım satım işleri 980000 200000 TRY 20,408 İŞTİRAK
JUPHY TEKNOLOJİ A.Ş. Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması) 60865 609 TRY 1 İŞTİRAK
TENK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK A.Ş. Kişiselleştirilmiş finansal pazaryeri platformu 134380 2688 TRY 2 İŞTİRAK
SYSLINE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Yazılım geliştirme, satış ve pazarlama 142900 42900 TRY 30 İŞTİRAK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088460
BIST
17:505.399
En Yüksek
|Değişim
|: 3,54%
|| 184,39
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.404
En Düşük
5.268
17:5018,6522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 18,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
17:5019,8062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0408
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
17:501.073,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,92
|Açılış
|: 1.073,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.072,18
BIST En Aktif Hisseler17:50
|UMPAS
|5,00
|2.378.095
|% 287,60
|
|TSKB
|5,50
|1.779.882.194
|% 10,00
|
|SKBNK
|3,52
|1.190.435.285
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|1.556.702
|% 10,00
|
|PLTUR
|13,32
|2.950.660
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,00
|23.335.776
|% -10,00
|
|EUREN
|12,90
|1.106.222.218
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,97
|7.457.042
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|58.661.948
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|1.771.768
|% -9,96
|
|YKBNK
|12,86
|13.753.707.215
|% 9,45
|
|PETKM
|19,95
|8.995.142.889
|% 4,01
|
|ISCTR
|13,66
|6.820.693.161
|% 9,90
|
|THYAO
|143,50
|6.403.204.587
|% 3,02
|
|AKBNK
|20,50
|6.214.039.564
|% 9,92
|
|YKBNK
|12,86
|13.753.707.215
|% 9,45
|
|EKGYO
|8,37
|4.645.367.153
|% 1,82
|
|ISCTR
|13,66
|6.820.693.161
|% 9,90
|
|PETKM
|19,95
|8.995.142.889
|% 4,01
|
|ALBRK
|3,82
|1.515.764.312
|% 9,46
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6500
|18,6522
|% 0,00
|
|Euro
|19,7742
|19,8062
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,6548
|22,7684
|% 0,18
|
|Frank
|19,9212
|20,0412
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9469
|4,9717
|% 0,05
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-2,16
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.075
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|7.214
|7.323
|-2,00
|
|Tam
|7.249
|7.299
|41,00
|
|Yarım
|3.510
|3.568
|20,00
|
|Çeyrek
|1.761
|1.784
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,08
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,91
|13,93
|0,01
|
|B. Petrol
|80,35
|80,35
|1,31
|
Seans Raporu
17:50
daha fazla
-
17:59GSRAY
Yüzde 6.72 oranında artışla 9.05 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 790, 403 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 5, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 46 üstünde . İşlem hacmi 128, 067.00 milyon TL de
-
17:56GEDIK
Yüzde 8.15 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 421, 441 adet işlem
-
17:55SANEL
Yüzde 9.95 oranında artışla 16.14 lira fiyatla işlem gören hissede 470, 150 adet işlem
-
17:54PEGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 781, 765 adet işlem