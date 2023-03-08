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***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.03.2023 09:36
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. Yazılım ve Finansal Veri Dağıtım Hizmetleri. 11000000 10000000 TRY 90,91 BAĞLI ORTAKLIK
Artıox Teknoloji Yatırım A.Ş. Türkiye'de her türlü sanat eserlerinin token haline getirilmesi suretiyle parçalı sahipliğine yönelik ticaret, müzayede, alım satım işleri 1000000 200000 TRY 20 İŞTİRAK
JUPHY TEKNOLOJİ A.Ş. Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması) 60865 609 TRY 1 İŞTİRAK
TENK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK A.Ş. Kişiselleştirilmiş finansal pazaryeri platformu 134380 2688 TRY 2 İŞTİRAK
SYSLINE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Yazılım geliştirme, satış ve pazarlama 142900 42900 TRY 30 İŞTİRAK
DORINSIGHT ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. Piyasa araştırması ve anket faaliyetleri 3150000 3150000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121425


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BIST En Aktif Hisseler12:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SDTTR 101,20 297.163.123 % 10,00  
SOKE 17,18 190.192.877 % 9,99  
ONCSM 90,45 24.723.724 % 9,97  
EYGYO 19,00 101.162.016 % 9,95  
OTTO 102,80 864.034 % 9,95  
daha fazla
12:47 Alış Satış %  
Dolar 18,9359 18,9419 % 0,11  
Euro 19,9588 19,9671 % 0,04  
Sterlin 22,3520 22,4641 % 0,19  
Frank 20,0174 20,1380 % 0,06  
Riyal 5,0297 5,0550 % 0,09  
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12:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.815 1.815 1,17  
Altın Gr. 1.104 1.105 0,87  
Cumhuriyet 7.481 7.594 -74,00  
Tam 7.524 7.576 -7,00  
Yarım 3.676 3.707 -4,00  
Çeyrek 1.838 1.854 -1,00  
Gümüş.Ons 20,06 20,08 -0,01  
Gümüş Gr. 12,20 12,22 -0,00  
B. Petrol 83,06 83,06 -0,23  
Seans Raporu 12:47
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