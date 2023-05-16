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***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.05.2023 11:15
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NAMIK KEMAL GÖKALP Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 04.05.2023 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 10 A Bağımsız Üye Değil
SİBEL GÖKALP Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 04.05.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi
MEHMET ZİYA GÖKALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 04.05.2023 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi
SÜMEYYE ATAR AVCI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 04.05.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Avukatlık Evet Bağımsız Üye Hayır Denetimden Sorumlu Komite
CEREN YAVUZ ERDİNÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 04.05.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151623


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AVHOL 30,88 6.205.830 % 9,97  
PCILT 20,74 8.613.276 % 9,97  
KLRHO 24,96 99.602.587 % 9,96  
CEOEM 10,82 5.050.514 % 9,96  
FLAP 6,41 10.687.667 % 9,95  
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Frank 21,9906 22,1230 % 0,57  
Riyal 5,2390 5,2653 % 0,23  
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11:29 Alış Satış %  
Altın Ons 2.010 2.010 -6,69  
Altın Gr. 1.274 1.274 -0,63  
Cumhuriyet 9.219 9.359 -744,00  
Tam 9.131 9.405 -624,91  
Yarım 4.398 4.552 -119,00  
Çeyrek 2.192 2.276 -60,00  
Gümüş.Ons 23,89 23,91 -0,19  
Gümüş Gr. 15,14 15,16 -0,08  
B. Petrol 75,70 75,70 0,47  
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