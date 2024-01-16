***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.01.2024 14:10
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Süleyman Arpaslan Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 27.04.2021 0216 970 57 57 yatirimciiliskileri@skyalp.com.tr SP Temel Düzey Lisansı 113551
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NAMIK KEMAL GÖKALP Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240827
BIST
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17:268.031
En Düşük
|Değişim
|: -0,16%
|| -13,14
|Açılış
|: 8.063
|
|Önceki Kapanış
|: 8.044
|
7.995
En Yüksek
8.090
17:2630,1072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0440
|Açılış
|: 30,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1100
|
30,3207
En Düşük
29,9740
17:2632,7828
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1850
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,4453
En Düşük
32,6927
17:261.976,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -11,60
|Açılış
|: 1.976,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.987,80
|
1.997,97
En Düşük
1.966,35
BIST En Aktif Hisseler17:22
|CATES
|63,25
|1.362.087.436
|% 10,00
|
|KBORU
|77,55
|838.206.736
|% 10,00
|
|SAMAT
|56,10
|289.258.695
|% 10,00
|
|SAFKR
|39,62
|39.676.554
|% 9,99
|
|KAPLM
|99,10
|25.738.037
|% 9,99
|
|ISBTR
|481.005,00
|2.886.030
|% -10,00
|
|EMNIS
|79,75
|1.455.380
|% -9,99
|
|UZERB
|163,30
|1.243.563
|% -7,16
|
|AYES
|28,12
|931.478
|% -6,27
|
|OTTO
|305,00
|613.191
|% -6,01
|
|THYAO
|250,50
|5.678.902.642
|% -1,09
|
|ISCTR
|25,30
|3.858.847.419
|% 0,40
|
|AKBNK
|41,72
|3.381.353.154
|% -3,38
|
|EREGL
|44,48
|3.186.016.889
|% 0,95
|
|TUPRS
|143,30
|3.035.734.960
|% 1,70
|
|EKGYO
|8,38
|1.283.821.719
|% 1,33
|
|ISCTR
|25,30
|3.858.847.419
|% 0,40
|
|SKBNK
|5,15
|696.195.522
|% 6,19
|
|ODAS
|8,50
|1.161.803.534
|% 0,71
|
|YKBNK
|22,28
|2.872.614.432
|% -0,62
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1040
|30,1070
|% 0,15
|
|Euro
|32,7701
|32,7821
|% -0,56
|
|Sterlin
|37,9956
|38,1861
|% -0,39
|
|Frank
|34,8415
|35,0514
|% -0,37
|
|Riyal
|8,0030
|8,0431
|% 0,15
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,00
|23,03
|% 0,66
|
|Platin
|900,84
|906,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|941,37
|943,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,96
|78,96
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,12
|2.038,47
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:22
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-
17:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 16 kaybederek (% -0.33 ) 8, 697
-
17:37
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ISCTR, TRKCM
-
17:37ASUZU
Yüzde -3.36 oranında düşüşle 69.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 197, 192 adet işlem
-
17:35GARAN
Yüzde -4.06 oranında düşüşle 63.80 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 962, 107 adet işlem
-
17:34AKBNK
Yüzde -3.33 oranında düşüşle 41.74 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 903, 710 adet işlem