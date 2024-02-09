***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Unvan Değişikliği









***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Unvanİdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş.Yeni UnvanSkyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş.Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi06/02/2024AçıklamalarŞirketimizin 31.01.2024 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında, şirket unvanımızın SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş. olarak değiştirilmesi kararı 06.02.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248487BIST