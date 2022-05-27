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***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

27.05.2022 15:22
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Şirket Yönetim kurulunun 27/05/2022 tarihli 32 numaralı yönetim kurulu kararı gereğince  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında komite üyelerinin yeniden belirlenmesine ve bu çerçevede
1.Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine yönetim kurulu üyelerinden Sümeyye ATAR AVCI ve Sibel GÖKALP'in seçilmelerine ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev alanları ve çalışma esaslarının belirlendiği " Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları" nın kabulüne ve üyelere tebliğ edilmesine ,
2.Kurumsal yönetim komitesi üyeliğine ve Yatırımcı ilişkileri Birim Yöneticisi Süleyman ARPASLAN ve yönetim kurulu üyelerinden Ceren Yavuz ERDİNÇ ve Mehmet Ziya GÖKALP'in seçilmelerine,
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