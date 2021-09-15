***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu









***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliğiİdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. Yazılım ve Finansal Veri Dağıtım Hizmetleri. 10000000 10000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKICRYPEX BİLİŞİM A.Ş. Kripto Para Borsası İşleticiliği 5000000 1000000 TRY 20 İŞTİRAKArtıox Teknoloji Yatırım A.Ş. Türkiye'de her türlü sanat eserlerinin token haline getirilmesi suretiyle parçalı sahipliğine yönelik ticaret, müzayede, alım satım işleri 777778 77778 TRY 10 İŞTİRAKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963889BIST