***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu
15.09.2021 11:26
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. Yazılım ve Finansal Veri Dağıtım Hizmetleri. 10000000 10000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
ICRYPEX BİLİŞİM A.Ş. Kripto Para Borsası İşleticiliği 5000000 1000000 TRY 20 İŞTİRAK
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963889
BIST
13:521.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,50
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.441
En Düşük
1.434
13:528,4313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4600
En Düşük
8,4156
13:529,9823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0155
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0030
En Düşük
9,9516
13:52488,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,70
|Açılış
|: 488,72
|
|Önceki Kapanış
|: 489,47
|
490,42
En Düşük
487,64
BIST En Aktif Hisseler13:52
|OYLUM
|6,27
|18.767.713
|% 10,00
|
|YUNSA
|13,23
|22.596.580
|% 9,98
|
|DESPC
|12,46
|54.446.598
|% 9,97
|
|MAVI
|63,90
|152.165.159
|% 9,32
|
|BIOEN
|33,98
|307.459.361
|% 6,52
|
|KTSKR
|70,10
|1.748.645
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|64.150.224
|% -9,92
|
|DIRIT
|5,86
|446.347
|% -9,71
|
|SELVA
|8,29
|67.182.853
|% -9,69
|
|UZERB
|29,10
|72.126
|% -7,03
|
|TUPRS
|108,90
|520.654.677
|% 2,06
|
|GARAN
|9,57
|515.652.400
|% 0,10
|
|KRDMD
|7,08
|373.260.710
|% 0,14
|
|YEOTK
|43,26
|371.153.380
|% 0,98
|
|BIOEN
|33,98
|307.459.361
|% 6,52
|
|YKBNK
|2,50
|281.419.229
|% 0,81
|
|MRGYO
|1,14
|127.687.575
|% -1,72
|
|ODAS
|1,47
|96.871.260
|% 0,68
|
|GARAN
|9,57
|515.652.400
|% 0,10
|
|KRDMD
|7,08
|373.260.710
|% 0,14
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4289
|8,4313
|% 0,00
|
|Euro
|9,9753
|9,9823
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,6295
|11,6879
|% 0,15
|
|Frank
|9,1680
|9,2232
|% 0,41
|
|Riyal
|2,2422
|2,2534
|% -0,00
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-2,73
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|8,00
|
|Tam
|3.221
|3.302
|8,49
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|4,11
|
|Çeyrek
|781
|799
|2,05
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,83
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,63
|74,63
|1,03
|