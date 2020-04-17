***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.04.2020 11:43
***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY Danişmanlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz 17.04.2020 tarih ve 05 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimizin 2020 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına ve söz konusu kararın yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838861
BIST
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BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|19.505.580
|% 10,00
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|BALAT
|2,20
|294.848
|% 10,00
|
|INFO
|5,19
|13.621.090
|% 9,96
|
|QNBFB
|52,00
|1.064.128
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,88
|23.132.644
|% 9,91
|
|TSPOR
|4,41
|9.441.135
|% -10,00
|
|MERIT
|13,95
|8.463
|% -10,00
|
|EPLAS
|13,75
|65.305
|% -8,33
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|YONGA
|10,60
|23.307
|% -6,61
|
|IDGYO
|3,39
|6.668.102
|% -5,83
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|PGSUS
|51,70
|1.049.925.402
|% 3,57
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|THYAO
|10,52
|462.983.191
|% 3,54
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|ASELS
|27,32
|403.573.074
|% 2,48
|
|AKBNK
|5,80
|349.512.908
|% 2,65
|
|GARAN
|8,47
|322.138.955
|% 2,67
|
|IHLAS
|0,67
|70.588.971
|% 0,00
|
|KARSN
|1,45
|151.898.686
|% 5,07
|
|IHLGM
|1,07
|77.981.309
|% 0,00
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|YKBNK
|2,01
|145.042.264
|% 3,08
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|AKBNK
|5,80
|349.512.908
|% 2,65
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,5903
|8,6334
|% -0,40
|
|Frank
|7,1093
|7,1522
|% -0,26
|
|Riyal
|1,8408
|1,8500
|% -0,09
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.689
|1.690
|-28,00
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|Altın Gr.
|377
|378
|-6,25
|
|Cumhuriyet
|2.422
|2.477
|-46,00
|
|Tam
|2.493
|2.553
|-43,60
|
|Yarım
|1.211
|1.241
|-23,00
|
|Çeyrek
|607
|620
|-11,50
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|Gümüş.Ons
|15,15
|15,20
|-0,36
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|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,09
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|B. Petrol
|28,27
|28,27
|0,45
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