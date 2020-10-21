***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 21.10.2020 tarih ve 09 sayılı Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimiz paylarının işlem gördüğü Gelişen İşletmeler Pazarının yürürlükten kaldırılması nedeniyle dahil olduğu yeni pazar şartlarında tabi olacağı kurumsal yönetim ilkelerine uyumun sağlanması amacıyla tüzel kişiliğinin yeniden yapılandırılmasına karar verildi. Bu çerçevede1. Şirket kayıtlı sermaye tavanının 60.000.000 TL'sına çıkarılmasına,2. Şirket esas sözleşmesinin 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. maddelerinin tadil edilmesine, 21 ve 22. maddelerinin çıkarılmasına,3. Gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına ve diğer yasal prosedürün yerine getirilmesine,Oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882882BIST