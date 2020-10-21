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***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

21.10.2020 18:10
GÜNCEL HABERLER



***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

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Açıklamalar

Şirketimiz 21.10.2020 tarih ve 09 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimiz paylarının işlem gördüğü Gelişen İşletmeler Pazarının yürürlükten kaldırılması  nedeniyle dahil olduğu yeni pazar şartlarında tabi olacağı kurumsal yönetim ilkelerine uyumun sağlanması amacıyla tüzel kişiliğinin yeniden yapılandırılmasına karar verildi. Bu çerçevede
1.      Şirket kayıtlı sermaye tavanının 60.000.000 TL'sına çıkarılmasına,
2.      Şirket esas sözleşmesinin 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. maddelerinin tadil edilmesine, 21 ve 22. maddelerinin çıkarılmasına,
3.       Gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına ve diğer yasal prosedürün yerine getirilmesine,
Oy birliği ile karar verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882882


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