***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
21.10.2020 18:10
***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 21.10.2020 tarih ve 09 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimiz paylarının işlem gördüğü Gelişen İşletmeler Pazarının yürürlükten kaldırılması nedeniyle dahil olduğu yeni pazar şartlarında tabi olacağı kurumsal yönetim ilkelerine uyumun sağlanması amacıyla tüzel kişiliğinin yeniden yapılandırılmasına karar verildi. Bu çerçevede
1. Şirket kayıtlı sermaye tavanının 60.000.000 TL'sına çıkarılmasına,
2. Şirket esas sözleşmesinin 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. maddelerinin tadil edilmesine, 21 ve 22. maddelerinin çıkarılmasına,
3. Gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına ve diğer yasal prosedürün yerine getirilmesine,
Oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882882
BIST
18:051.212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,10
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.209
18:057,8134
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0525
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
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7,8826
En Düşük
7,8044
18:059,2780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0218
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2646
18:05483,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,73
|Açılış
|: 483,97
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
486,07
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ESEN
|19,99
|133.021.118
|% 9,96
|
|KONTR
|9,17
|16.680
|% 9,95
|
|ALMAD
|3,17
|8.220.249
|% 9,69
|
|TURSG
|6,25
|1.307.959.124
|% 1,79
|
|DERAS
|8,60
|5.956.772
|% 0,12
|
|AKYHO
|7,85
|161.752.841
|% -9,98
|
|CEOEM
|7,98
|24.803.668
|% -9,93
|
|DNISI
|12,05
|13.799.950
|% -4,06
|
|IDEAS
|12,40
|2.383.913
|% -2,97
|
|PAPIL
|17,90
|34.476.856
|% -2,93
|
|TURSG
|6,25
|1.307.959.124
|% 1,79
|
|AKYHO
|7,85
|161.752.841
|% -9,98
|
|OYAKC
|8,45
|154.390.259
|% -0,94
|
|ESEN
|19,99
|133.021.118
|% 9,96
|
|ARDYZ
|38,60
|42.804.851
|% -2,28
|
|TURSG
|6,25
|1.307.959.124
|% 1,79
|
|AKYHO
|7,85
|161.752.841
|% -9,98
|
|OYAKC
|8,45
|154.390.259
|% -0,94
|
|ESEN
|19,99
|133.021.118
|% 9,96
|
|CEOEM
|7,98
|24.803.668
|% -9,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8061
|7,8134
|% -0,67
|
|Euro
|9,2705
|9,2780
|% -0,23
|
|Sterlin
|10,2334
|10,2847
|% 0,81
|
|Frank
|8,6009
|8,6527
|% -0,38
|
|Riyal
|2,0759
|2,0863
|% -0,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|19,88
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,40
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|21,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|24,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,73
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,09
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,07
|
|B. Petrol
|41,91
|41,91
|-1,25
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MARKA
Yüzde 9.85 oranında artışla 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 030, 788 adet işlem
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17:58TKNSA
Yüzde 5.64 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 766, 020 adet işlem
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17:57OSTIM
Yüzde 4.25 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 046, 491 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 214 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 19, 692.00 milyon TL de
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17:54EUYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 322, 049 adet işlem