***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Esas Sözleşme
20.05.2021 15:56
***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
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Açıklamalar
Şirketimizin Güncel Esas Sözleşmesi Ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3 08/11/2018 14/11/2018 9702
7 06/09/2019 12/09/2019 575
5,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 27/04/2021 30/04/2021 10320
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936964
BIST
18:051.450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,75
|Açılış
|: 1.452
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.455
En Düşük
1.439
18:058,3910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0215
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,4191
En Düşük
8,3494
18:0510,2647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0161
|Açılış
|: 10,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2708
En Düşük
10,2024
18:05506,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,19
|Açılış
|: 506,90
|
|Önceki Kapanış
|: 505,71
|
508,08
En Düşük
501,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FENER
|31,28
|560.009.856
|% 9,99
|
|JANTS
|87,85
|349.097.457
|% 9,95
|
|SONME
|35,14
|3.975.885
|% 9,95
|
|SKTAS
|4,76
|19.737.517
|% 9,93
|
|ISBIR
|9.400,20
|29.703.971
|% 9,91
|
|MMCAS
|6,93
|366.690
|% -10,00
|
|BJKAS
|7,21
|533.535.029
|% -9,99
|
|BRMEN
|2,56
|423.195
|% -9,86
|
|NTGAZ
|9,95
|69.629.491
|% -8,63
|
|METUR
|32,50
|65.620.899
|% -8,45
|
|GARAN
|8,23
|1.731.155.429
|% 1,86
|
|THYAO
|13,58
|1.531.538.784
|% 1,72
|
|KRDMD
|8,02
|769.490.997
|% -3,72
|
|EREGL
|18,57
|729.550.021
|% -4,03
|
|PETKM
|6,32
|723.690.991
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,19
|511.873.469
|% 1,86
|
|GARAN
|8,23
|1.731.155.429
|% 1,86
|
|EKGYO
|1,96
|323.890.347
|% 0,00
|
|KARSN
|4,61
|554.906.352
|% -1,28
|
|PETKM
|6,32
|723.690.991
|% 0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3845
|8,3910
|% -0,26
|
|Euro
|10,2548
|10,2647
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,8541
|11,9135
|% 0,14
|
|Frank
|9,2943
|9,3503
|% 0,23
|
|Riyal
|2,2295
|2,2407
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|10,72
|
|Altın Gr.
|506
|506
|0,29
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|22,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|1,23
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|0,59
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|27,92
|27,95
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,52
|0,01
|
|B. Petrol
|66,33
|66,33
|-0,32
|