***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
03.03.2021 19:15
***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Açıklamalar
01.01.2020-31.12.2020 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914939
BIST
18:051.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,23
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.527
18:057,4352
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0751
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4517
En Düşük
7,2936
18:058,9824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0796
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9952
En Düşük
8,8181
18:05410,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,54
|Açılış
|: 410,71
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,58
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DGATE
|17,82
|60.351.091
|% 10,00
|
|INDES
|27,72
|298.706.428
|% 10,00
|
|KRONT
|61,60
|42.899.349
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|5.749.920
|% 10,00
|
|BOSSA
|24,42
|30.433.154
|% 10,00
|
|EPLAS
|44,36
|43.660.718
|% -9,98
|
|SEYKM
|34,46
|36.662.357
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.933.310
|% -9,98
|
|MMCAS
|6,17
|513.499
|% -9,93
|
|INTEM
|50,00
|2.633.062
|% -7,41
|
|THYAO
|14,92
|4.030.435.091
|% 0,74
|
|KOZAL
|127,50
|1.017.934.154
|% -2,37
|
|EKGYO
|2,43
|766.008.630
|% 0,41
|
|PGSUS
|90,50
|718.992.423
|% -1,74
|
|TUPRS
|105,80
|527.793.213
|% -1,67
|
|EKGYO
|2,43
|766.008.630
|% 0,41
|
|ODAS
|3,91
|495.740.081
|% 0,77
|
|IHLGM
|1,23
|97.116.173
|% 0,82
|
|HALKB
|5,42
|321.984.260
|% 0,18
|
|CEMAS
|1,53
|81.223.105
|% -1,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4282
|7,4352
|% 1,02
|
|Euro
|8,9719
|8,9824
|% 0,89
|
|Sterlin
|10,3493
|10,4012
|% 1,01
|
|Frank
|8,0653
|8,1139
|% 0,63
|
|Riyal
|1,9742
|1,9841
|% 0,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|-12,77
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,31
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,29
|64,29
|1,59
|
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