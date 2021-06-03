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***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

03.06.2021 18:15



***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Açıklamalar

01.01.2021-31.03.2021 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939946


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKKO 14,30 88.641.500 % 10,00  
KATMR 3,63 106.951.660 % 10,00  
EPLAS 30,36 12.091.442 % 10,00  
MZHLD 42,42 4.508.878 % 9,95  
FRIGO 21,12 37.168.211 % 9,94  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6896 8,7155 % 1,43  
Euro 10,5528 10,5873 % 0,85  
Sterlin 12,2505 12,3119 % 0,91  
Frank 9,6026 9,6604 % 0,76  
Riyal 2,3155 2,3271 % 1,36  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.870 1.871 -37,59  
Altın Gr. 524 524 -3,39  
Cumhuriyet 3.470 3.523 -12,00  
Tam 3.456 3.543 -14,21  
Yarım 1.670 1.714 -6,88  
Çeyrek 838 857 -3,44  
Gümüş.Ons 27,41 27,45 -0,73  
Gümüş Gr. 7,68 7,68 -0,10  
B. Petrol 71,37 71,37 0,02  
Seans Raporu 18:05
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