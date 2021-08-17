***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
17.08.2021 18:11
***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Açıklamalar
01.01.2021-30.06.2021 Dönemi Faaliyet Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958691
BIST
18:051.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,44
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.462
En Düşük
1.450
18:058,4425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0114
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
18:059,9013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0673
|Açılış
|: 9,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
18:05484,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,81
|Açılış
|: 484,06
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
482,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SELGD
|6,50
|29.807.602
|% 9,98
|
|MANAS
|19,28
|8.157.503
|% 9,98
|
|VBTYZ
|26,48
|200.151.628
|% 9,97
|
|IZFAS
|7,50
|5.638.173
|% 9,97
|
|VANGD
|5,87
|24.674.161
|% 9,93
|
|IDEAS
|41,32
|2.317.184
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|68.200.797
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|49.694.114
|% -9,92
|
|IDGYO
|2,80
|19.279.738
|% -8,20
|
|DARDL
|2,44
|90.258.122
|% -7,92
|
|GARAN
|9,46
|2.015.510.053
|% 0,64
|
|KRDMD
|8,19
|862.826.009
|% -0,61
|
|PETKM
|6,09
|833.708.865
|% 1,16
|
|GENIL
|16,60
|748.700.151
|% 4,60
|
|TUPRS
|102,70
|662.210.570
|% 2,09
|
|GARAN
|9,46
|2.015.510.053
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,60
|445.626.577
|% 2,36
|
|PETKM
|6,09
|833.708.865
|% 1,16
|
|HALKB
|4,80
|503.072.349
|% 1,05
|
|KRDMD
|8,19
|862.826.009
|% -0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4394
|8,4425
|% -0,13
|
|Euro
|9,8929
|9,9013
|% -0,68
|
|Sterlin
|11,5620
|11,6200
|% -0,91
|
|Frank
|9,1919
|9,2473
|% -0,40
|
|Riyal
|2,2437
|2,2550
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-4,54
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-2,48
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|-3,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,52
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,64
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,67
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,08
|
|B. Petrol
|69,84
|69,84
|0,33
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 41 artarak (% 0.09 ) 1, 572
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Endeks 1, 457 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 13, 675.00 milyon TL de
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Yüzde 9.45 oranında artışla 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 302, 771 adet işlem
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17:57VANGD
Yüzde 9.93 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 323, 830 adet işlem