***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi21/04/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıIcrypex Bilişim A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuKripto para borsası işleticiliğiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi5.000.000Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih21.04.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıYokturEdinilen Payların Nominal Tutarı1.000.000Beher Payın Alış Fiyatı1 USDToplam Tutar1.000.000 USDEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)20Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)20Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)20Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)40,53İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)43,74Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu Yönde Etkilemesi Beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıGÖKALP İÇERKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi21/04/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporundaki Tutara İskonto Uygulanmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniYokturDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası19.04.2021Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıBİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar18,92İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiDeğerleme Raporundaki Tutara İskonto Uygulanmıştır.Açıklamalar19.01.2021 tarih ve 1 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirketimizin yeni ve gelişen alanlara yatırım stratejisi çerçevesinde kripto para borsası işleticiliği yapan şirketlere yatırım imkan ve ihtimalinin araştırılmasına karar verilmiştir.Yapılan inceleme ve araştırmalarda, sektörün önde gelen şirketlerinden biri olan Icrypex Bilişim A.Ş.'ye ("Icrypex") iştirak edilmesi için gerekli inceleme ve araştırmaların yapılmasına karar verilmiş, 5.000.000 TL ödenmiş sermayesinin %20'sine tekabül eden 1.000.000 adet payın USD 1.000.000 bedel ile satın alınmasına ilişkin bağlayıcı olmayan teklif verilerek yine bağlayıcı olmayan mutabakat anlaşması imzalanmıştır.Konu anlaşma imzalanmakla birlikte mali ve hukuki inceleme çalışmalarının tamamlanıp bağlayıcı bir pay devir sözleşmesi imzalanana kadar Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1.) 6. Maddesine göre yatırımcıların meşru çıkarlarının zarar görmemesi için konu mutabakat anlaşmasının açıklanmasının pay devir sözleşmesinin imzalanmasına kadar ertelenmesine karar verilmiştir. Gelinen aşamada inceleme çalışmaları tamamlanmış, pay devir koşulları hakkında mutabakat sağlanmış ve gerek sektöre, gerekse Icrypex'e yatırım yapılabileceği kanaatine varılmıştır.Netice olarak, Türkiye'de kurumsal yapı ile kurulan ve kripto para birimlerinin ticareti için platform sağlayan bir kripto para borsası olan Icrypex'e iştirak edilmesine karar verilmiştir.Icrypex için hazırlanan değerleme raporuna toplam şirket değeri 94.592.587 TL olduğu tespit edilmiş olup, değer tespit raporuna göre Şirket değeri pay başına 18,92 TL tekabül etmektedir.Ödeme ve pay devir işlemleri bugün itibarıyla tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930276BIST