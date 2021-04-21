***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
21.04.2021 18:14
***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/04/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Icrypex Bilişim A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Kripto para borsası işleticiliği
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
5.000.000
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
21.04.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
Yoktur
Edinilen Payların Nominal Tutarı
1.000.000
Beher Payın Alış Fiyatı
1 USD
Toplam Tutar
1.000.000 USD
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
20
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
20
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
20
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
40,53
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
43,74
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu Yönde Etkilemesi Beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
GÖKALP İÇER
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
21/04/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporundaki Tutara İskonto Uygulanmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yoktur
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
19.04.2021
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
18,92
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme Raporundaki Tutara İskonto Uygulanmıştır.
Açıklamalar
19.01.2021 tarih ve 1 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirketimizin yeni ve gelişen alanlara yatırım stratejisi çerçevesinde kripto para borsası işleticiliği yapan şirketlere yatırım imkan ve ihtimalinin araştırılmasına karar verilmiştir.
Yapılan inceleme ve araştırmalarda, sektörün önde gelen şirketlerinden biri olan Icrypex Bilişim A.Ş.'ye ("Icrypex") iştirak edilmesi için gerekli inceleme ve araştırmaların yapılmasına karar verilmiş, 5.000.000 TL ödenmiş sermayesinin %20'sine tekabül eden 1.000.000 adet payın USD 1.000.000 bedel ile satın alınmasına ilişkin bağlayıcı olmayan teklif verilerek yine bağlayıcı olmayan mutabakat anlaşması imzalanmıştır.
Konu anlaşma imzalanmakla birlikte mali ve hukuki inceleme çalışmalarının tamamlanıp bağlayıcı bir pay devir sözleşmesi imzalanana kadar Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1.) 6. Maddesine göre yatırımcıların meşru çıkarlarının zarar görmemesi için konu mutabakat anlaşmasının açıklanmasının pay devir sözleşmesinin imzalanmasına kadar ertelenmesine karar verilmiştir. Gelinen aşamada inceleme çalışmaları tamamlanmış, pay devir koşulları hakkında mutabakat sağlanmış ve gerek sektöre, gerekse Icrypex'e yatırım yapılabileceği kanaatine varılmıştır.
Netice olarak, Türkiye'de kurumsal yapı ile kurulan ve kripto para birimlerinin ticareti için platform sağlayan bir kripto para borsası olan Icrypex'e iştirak edilmesine karar verilmiştir.
Icrypex için hazırlanan değerleme raporuna toplam şirket değeri 94.592.587 TL olduğu tespit edilmiş olup, değer tespit raporuna göre Şirket değeri pay başına 18,92 TL tekabül etmektedir.
Ödeme ve pay devir işlemleri bugün itibarıyla tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930276
BIST