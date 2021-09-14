***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
14.09.2021 18:50
***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/09/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Artıox Teknoloji Yatırım A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Türkiye'de her türlü sanat eserlerinin token haline getirilmesi suretiyle parçalı sahipliğine yönelik ticaret, müzayede, alım satım işleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
777.778
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
14.09.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
Yoktur
Edinilen Payların Nominal Tutarı
77.778
Beher Payın Alış Fiyatı
10,80
Toplam Tutar
840.000
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
10
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
10
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
10
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
2,52
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
4,50
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu Yönde Etkilemesi Beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Mehmet Toprak'ın 38.889 (%5) ve Murat Aksöz'ün 38.889 (%5)
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Yoktur
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Yoktur
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Yoktur
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Yoktur
Açıklamalar
Şirketimizin yeni ve gelişen alanlara yatırım stratejisi çerçevesinde değerli sanat eserlerini blokzincir üzerinde tokenize ederek kullanıcıların bu eserlere diledikleri miktarda yatırım yapabilmesi suretiyle sanat eserlerinin parçalı sahipliğine yönelik ticaret, müzayede, alım satım işleri ile iştigal eden Artıox Teknoloji Yatırım A.Ş.'ne mevcut pay sahipleri Mehmet Toprak'ın 38.889 (%5) ve Murat Aksöz'ün 38.889 (%5) payının toplamda 840.000 TL bedel ile satın alınması suretiyle iştirak edilmiş, pay devir işlemleri 14.09.2021 tarihinde tamamlanmıştır.
Şirketimiz ile Artıox Teknoloji Yatırım A.Ş. pay sahipleri arasında yatırım ve pay sahipleri sözleşmesinin imzalanması konusunda mutabık kalınmış olup, sözleşmenin imzalarının tamamlanması ve genel kurulun gerçekleşmesini müteakip şirketimizce Artıox Teknoloji Yatırım A.Ş.'ne 2.312.222 TL ek yatırım gerçekleştirilecek olup, şirketimizin Artıox Teknoloji Yatırım A.Ş.'de pay sahipliği oranının ilgili işlemlerin tamamlanmasını müteakip %20 olması planlamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963822
BIST