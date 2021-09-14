***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi14/09/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıArtıox Teknoloji Yatırım A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTürkiye'de her türlü sanat eserlerinin token haline getirilmesi suretiyle parçalı sahipliğine yönelik ticaret, müzayede, alım satım işleriEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi777.778Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih14.09.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıYokturEdinilen Payların Nominal Tutarı77.778Beher Payın Alış Fiyatı10,80Toplam Tutar840.000Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)10Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)10Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)10Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)2,52İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)4,50Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu Yönde Etkilemesi Beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıMehmet Toprak'ın 38.889 (%5) ve Murat Aksöz'ün 38.889 (%5)Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıYokturDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıYokturDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarYokturİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiYokturAçıklamalarŞirketimizin yeni ve gelişen alanlara yatırım stratejisi çerçevesinde değerli sanat eserlerini blokzincir üzerinde tokenize ederek kullanıcıların bu eserlere diledikleri miktarda yatırım yapabilmesi suretiyle sanat eserlerinin parçalı sahipliğine yönelik ticaret, müzayede, alım satım işleri ile iştigal eden Artıox Teknoloji Yatırım A.Ş.'ne mevcut pay sahipleri Mehmet Toprak'ın 38.889 (%5) ve Murat Aksöz'ün 38.889 (%5) payının toplamda 840.000 TL bedel ile satın alınması suretiyle iştirak edilmiş, pay devir işlemleri 14.09.2021 tarihinde tamamlanmıştır.Şirketimiz ile Artıox Teknoloji Yatırım A.Ş. pay sahipleri arasında yatırım ve pay sahipleri sözleşmesinin imzalanması konusunda mutabık kalınmış olup, sözleşmenin imzalarının tamamlanması ve genel kurulun gerçekleşmesini müteakip şirketimizce Artıox Teknoloji Yatırım A.Ş.'ne 2.312.222 TL ek yatırım gerçekleştirilecek olup, şirketimizin Artıox Teknoloji Yatırım A.Ş.'de pay sahipliği oranının ilgili işlemlerin tamamlanmasını müteakip %20 olması planlamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963822BIST