***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Rapor
10.03.2020 18:10
***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.141.000 -1.982.567 1.919.845 -163.699 462.498 2.199.071 -1.354.119 6.222.029 6.222.029
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 -25.191 -25.191 -25.191
Transferler
30 -1.354.119 1.354.119
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 390.430 2.257.319 2.647.749 2.647.749
Dönem Karı (Zararı)
30 2.257.319 2.257.319 2.257.319
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 390.430 390.430 390.430
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 1.419.123 1.419.123 1.419.123
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
30 4.096 225.417 806.428 1.035.941 -2.519 1.033.422
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 159.603 159.603 159.603
Dönem Sonu Bakiyeler
5.141.000 -563.444 1.919.845 0 390.430 687.915 1.626.189 2.257.319 11.459.254 11.459.254
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.141.000 -563.444 1.919.845 0 390.430 687.915 1.626.189 2.257.319 11.459.254 11.459.254
Transferler
30 10.482 2.257.319 -2.257.319 10.482 10.482
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -192.565 -44.906 33.565 -203.906 -203.906
Dönem Karı (Zararı)
30 33.565 33.565 33.565
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -192.565 -44.906 -237.471 -237.471
Sermaye Arttırımı
30 4.359.000 -4.359.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 563.444 798.138 1.361.582 1.361.582
Dönem Sonu Bakiyeler
9.500.000 0 2.717.983 -192.565 345.524 698.397 -475.492 33.565 12.627.412 12.627.412
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.008.711 -3.027.303
Dönem Karı (Zararı)
41 33.565 2.257.319
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 33.565 2.257.319
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-315.586 1.625.192
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,16 61.650 9.757
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
22.559 67.629
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34 22.559 67.600
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
34 0 29
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-246.569 149.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -211.256 114.087
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -35.313 35.313
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-384.394 -1.118.099
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34,36 -470.952 -1.118.099
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34,36 86.558 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-44.906 390.430
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
53 -44.906 390.430
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
39 265.592 45.309
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
3 0 2.955.402
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
3 0 -874.636
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10.482 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.714.312 -6.959.605
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 1.588.026 -9.212.046
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.586.697 2.561.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -3.586.697 2.561.083
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.727 1.722.291
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -36.418 1.714.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 12.691 7.613
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 8.644 61.356
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 264.855 -215.148
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
148.066 -9.917
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -13.947 30.989
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 162.013 -40.906
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
122.893 -564.932
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
156.170 35.300
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 156.170 35.300
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 11.746 -572.732
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-404.288 -764.860
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 71.776 -98.352
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -476.064 -666.508
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.996.333 -3.077.094
Kira Ödemeleri
47 -43.773 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
39 31.395 49.791
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-445.420 1.914.930
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.938.124
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 1.938.124
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-445.420 -23.194
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -442.119 -23.194
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -3.301 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.830.613 1.559.807
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.361.582 1.419.123
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