***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Rapor









***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.141.000 -1.982.567 1.919.845 -163.699 462.498 2.199.071 -1.354.119 6.222.029 6.222.029Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2 -25.191 -25.191 -25.191Transferler30 -1.354.119 1.354.119Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 390.430 2.257.319 2.647.749 2.647.749Dönem Karı (Zararı)30 2.257.319 2.257.319 2.257.319Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 390.430 390.430 390.430Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 1.419.123 1.419.123 1.419.123Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması30 4.096 225.417 806.428 1.035.941 -2.519 1.033.422Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)30 159.603 159.603 159.603Dönem Sonu Bakiyeler5.141.000 -563.444 1.919.845 0 390.430 687.915 1.626.189 2.257.319 11.459.254 11.459.254Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.141.000 -563.444 1.919.845 0 390.430 687.915 1.626.189 2.257.319 11.459.254 11.459.254Transferler30 10.482 2.257.319 -2.257.319 10.482 10.482Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 -192.565 -44.906 33.565 -203.906 -203.906Dönem Karı (Zararı)30 33.565 33.565 33.565Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 -192.565 -44.906 -237.471 -237.471Sermaye Arttırımı30 4.359.000 -4.359.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 563.444 798.138 1.361.582 1.361.582Dönem Sonu Bakiyeler9.500.000 0 2.717.983 -192.565 345.524 698.397 -475.492 33.565 12.627.412 12.627.412Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.008.711 -3.027.303Dönem Karı (Zararı)41 33.565 2.257.319Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 33.565 2.257.319Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-315.586 1.625.192Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,16 61.650 9.757Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler22.559 67.629Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler34 22.559 67.600Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler34 0 29Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-246.569 149.400Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -211.256 114.087Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -35.313 35.313Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-384.394 -1.118.099Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler34,36 -470.952 -1.118.099Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler34,36 86.558 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-44.906 390.430Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler53 -44.906 390.430Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler39 265.592 45.309İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler3 0 2.955.402Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler3 0 -874.636Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler10.482 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.714.312 -6.959.605Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)47 1.588.026 -9.212.046Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -3.586.697 2.561.083İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -3.586.697 2.561.083Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-23.727 1.722.291İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -36.418 1.714.678İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 12.691 7.613Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 8.644 61.356Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 264.855 -215.148Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler148.066 -9.917İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -13.947 30.989İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 162.013 -40.906Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)122.893 -564.932Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler156.170 35.300İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 156.170 35.300Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 11.746 -572.732İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-404.288 -764.860Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 71.776 -98.352Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 -476.064 -666.508Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.996.333 -3.077.094Kira Ödemeleri47 -43.773 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)39 31.395 49.791YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-445.420 1.914.930Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.938.124Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 1.938.124Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-445.420 -23.194Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -442.119 -23.194Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -3.301 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.830.613 1.559.807İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.361.582 1.419.123Geri Alı