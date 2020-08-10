***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Rapor









***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.141.000 -563.444 1.919.845 390.430 687.915 1.626.189 2.257.319 11.459.254 11.459.254Düzeltmelerden Sonraki Tutar30 5.141.000 -563.444 1.919.845 390.430 687.915 1.626.189 2.257.319 11.459.254 11.459.254Transferler30 18.037 2.239.282 -2.257.319 -1.807.900 -1.807.900Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 -622.358 -1.185.542 -1.185.542 -1.185.542Dönem Karı (Zararı)30 -1.185.542 -622.358 -622.358Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 -622.358Dönem Sonu Bakiyeler5.141.000 -563.444 1.919.845 -231.928 705.952 3.865.471 -1.185.542 9.651.354 9.651.354Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9.500.000 2.717.983 -192.565 345.524 698.397 -475.492 33.565 12.627.412 12.627.412Düzeltmelerden Sonraki Tutar30 9.500.000 2.717.983 -192.565 345.524 698.397 -475.492 33.565 12.627.412 12.627.412Transferler30 59.144 -25.579 -33.565Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 -345.524 1.210.136 864.612 864.612Dönem Karı (Zararı)30 1.210.136 1.210.136 1.210.136Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 -345.524 -345.524 -345.524Dönem Sonu Bakiyeler9.500.000 2.717.983 -192.565 0 757.541 -501.071 1.210.136 13.492.024 13.492.024Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.360.238 -2.008.711Dönem Karı (Zararı)1.210.136 33.565Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 1.210.136 33.565Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler354.972 -315.586Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,16 74.677 61.650Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 22.559Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler34 0 22.559Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-52.164 -246.569Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -68.982 -211.256Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16.818 -35.313Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler192.903 -384.394Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler34,36 248.399 -470.952Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler34,36 86.558Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34,36 36.245Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34,36 -91.741Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-44.906Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler53 -44.906Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler139.556 265.592Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler10.482İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler644.591 -1.714.312Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)47 819.072 1.588.026Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-510.492 -3.586.697İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -3.835İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -506.657 -3.586.697Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.270 -23.727İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 7.270 -36.418İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 12.691Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 8.644Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -31.250 264.855Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler99.648 148.066İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -13.293 -13.947İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 112.941 162.013Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 -98.910 122.893Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-61.360 156.170İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -61.360 156.170Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -320.822 11.746İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler741.435 -404.288Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 1.479 71.776Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 739.956 -476.064Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.209.699 -1.996.333Kira Ödemeleri47 -25.251 -43.773Vergi İadeleri (Ödemeleri)39 175.790 31.395YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-594.401 -445.420Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri64.398Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 64.398Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-658.799 -445.420Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -654.588 -442.119Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -4.211 -3.301FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 1.830.613İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.361.582Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 0 1.361.582Alınan Faiz36 469.031YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.765.837 -623.518NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.765.837 -623.518DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ332.427 955.945DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.098.264 332.427Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 2.098.264 332.427Finansal Yatırımlar47 6.288.130 7.701.125Ticari Alacaklar6,7 4.406.389 3.804.156İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 3.835İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 4.402.554 3.804.156Peşin Ödenmiş Giderler12 44.253 7.106İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 44.253 7.106Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar39 15.243Diğer Dönen Varlıklar29 25.097 26.576ARA TOPLAM12.862.133 11.886.633TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.862.133 11.886.633DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 47.293 54.563İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 47.293 54.563Maddi Duran Varlıklar14 972.766 454.384Kullanım Hakkı Varlıkları440.481 448.517Maddi Olmayan Duran Varlıklar17,18 2.291.473 2.290.131Şerefiye18 2.282.706 2.282.706Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 8.767 7.425Peşin Ödenmiş Giderler12 5.897İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 5.897TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.752.013 3.253.492TOPLAM VARLIKLAR16.614.146 15.140.125KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 144.445 127.016İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 144.445 127.016Ticari Borçlar6,7 875.569 739.676İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 3.749 17.042İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 871.820 722.634Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 63.845 162.755Diğer Borçlar9 127.889 183.842İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 127.889 183.842Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 11.907 332.729İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 11.907 332.729Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü207.185 46.638Kısa Vadeli Karşılıklar25 160.919 153.330Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 144.101 153.330Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 16.818Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 704.018ARA TOPLAM2.295.777 1.745.986TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.295.777 1.745.986UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 337.950 352.728İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 337.950 352.728Diğer Borçlar9 4.800 10.207İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 4.800 10.207Uzun Vadeli Karşılıklar25 144.070 203.823Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 144.070 203.823Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü39 339.525 199.969TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER826.345 766.727TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.122.122 2.512.713ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.492.024 12.627.412Ödenmiş Sermaye30 9.500.000 9.500.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 2.717.983 2.717.983Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 -192.565 -192.565Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -192.565 -192.565Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -192.565 -192.565Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 345.524Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)30 345.524Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)30 345.524Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 757.541 698.397Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 -501.071 -475.492Net Dönem Karı veya Zararı41 1.210.136 33.565TOPLAM ÖZKAYNAKLAR13.492.024 12.627.412TOPLAM KAYNAKLAR16.614.146 15.140.125Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 8.186.855 2.941.086Satışların Maliyeti31 -5.190.433 -1.641.674TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.996.422 1.299.412BRÜT KAR (ZARAR)2.996.422 1.299.412Genel Yönetim Giderleri33 -2.857.377 -1.909.218Pazarlama Giderleri33 -3.179 -100.000Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 394.794 33.069Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -95.473 -134.843ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)435.187 -811.580Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 1.041.055 26.226Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -8.973TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri35 -16.360FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.476.242 -810.687Finansman Gelirleri36 248.400 46.133Finansman Giderleri36 -42.227 -11.904SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.682.415 -776.458Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-472.279 -409.084Dönem Vergi (Gideri) Geliri39 -235.116Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri39 -237.163 -409.084SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.210.136 -1.185.542DÖNEM KARI (ZARARI)1.210.136 -1.185.542Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.210.136 -1.185.542Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-192.565Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-240.706Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler48.141Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi48.141Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 -622.358Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler39 0 -622.358Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi39 0 -622.358DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-192.565 -622.358TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.017.571 -1.807.900Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.017.571 -1.807.900http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867658BIST