***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Rapor









5.834.928 5.979.882Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 273.057 -23.036YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-722.355 -240.056İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-647.500Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-74.855 -240.056Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -74.855 -235.843Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -4.213FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI70.591 110.132Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -41.533 -9.988Ödenen Faiz39 -35.529 -17.754Alınan Faiz39 147.653 137.874YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.456.221 5.826.922NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.456.221 5.826.922DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51 4.453.590 332.427DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.909.811 6.159.349Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 9.909.811 4.453.590Finansal Yatırımlar7.402.279 8.617.262Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar47 7.402.279 8.617.262Ticari Alacaklar2.258.104 2.328.953İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 523.776 326.591İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.734.328 2.002.362Diğer Alacaklar120.033 4.499İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 112.500İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 7.533 4.499Peşin Ödenmiş Giderler176.764 16.244İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 176.764 16.244Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar39 96.201 92.863Diğer Dönen Varlıklar29 29.728 17.315ARA TOPLAM19.992.920 15.530.726TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR19.992.920 15.530.726DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar4 28.292Diğer Alacaklar49.675 42.373İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 49.675 42.373Maddi Duran Varlıklar999.944 989.231Taşıtlar14 708.433 753.929Mobilya ve Demirbaşlar14 291.511 235.302Kullanım Hakkı Varlıkları20 1.203.349 1.267.960Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.313.864 2.318.289Şerefiye18 2.282.706 2.282.706Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 31.158 35.583Peşin Ödenmiş Giderler8.223İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 8.223TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.595.124 4.626.076TOPLAM VARLIKLAR