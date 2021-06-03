***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Rapor
03.06.2021 18:14
5.834.928 5.979.882
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 273.057 -23.036
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-722.355 -240.056
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-647.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-74.855 -240.056
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -74.855 -235.843
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -4.213
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.591 110.132
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -41.533 -9.988
Ödenen Faiz
39 -35.529 -17.754
Alınan Faiz
39 147.653 137.874
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.456.221 5.826.922
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.456.221 5.826.922
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 4.453.590 332.427
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.909.811 6.159.349
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 9.909.811 4.453.590
Finansal Yatırımlar
7.402.279 8.617.262
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
47 7.402.279 8.617.262
Ticari Alacaklar
2.258.104 2.328.953
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 523.776 326.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.734.328 2.002.362
Diğer Alacaklar
120.033 4.499
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 112.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 7.533 4.499
Peşin Ödenmiş Giderler
176.764 16.244
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 176.764 16.244
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
39 96.201 92.863
Diğer Dönen Varlıklar
29 29.728 17.315
ARA TOPLAM
19.992.920 15.530.726
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.992.920 15.530.726
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
4 28.292
Diğer Alacaklar
49.675 42.373
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 49.675 42.373
Maddi Duran Varlıklar
999.944 989.231
Taşıtlar
14 708.433 753.929
Mobilya ve Demirbaşlar
14 291.511 235.302
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 1.203.349 1.267.960
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.313.864 2.318.289
Şerefiye
18 2.282.706 2.282.706
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 31.158 35.583
Peşin Ödenmiş Giderler
8.223
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 8.223
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.595.124 4.626.076
TOPLAM VARLIKLAR