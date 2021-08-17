***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Rapor









***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9.500.000 2.717.983 -192.565 345.524 698.397 -475.492 33.565 12.627.412 12.627.412Transferler30 59.144 -25.579 -33.565Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 -345.524 1.210.136 864.612 864.612Dönem Karı (Zararı)30 1.210.136 1.210.136 1.210.136Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 -345.524 -345.524 -345.524Dönem Sonu Bakiyeler9.500.000 2.717.983 -192.565 757.541 -501.071 1.210.136 786.600 757.541 -501.071 2.192.499 15.279.195 15.279.195Transferler30 1.285.682 1.218.638 1.218.638Dönem Karı (Zararı)30 1.285.682 1.285.682 -255.709 1.029.973Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 -67.044 -67.044 -67.044Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler30 450.000 450.000Dönem Sonu Bakiyeler9.500.000 2.717.983 -174.357 719.556 757.541 1.691.428 1.285.682 16.497.833 194.291 16.692.124Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.486.398 2.360.238Dönem Karı (Zararı)1.029.973 1.210.136Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 1.029.973 1.210.136Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler136.260 354.972Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,17,20 274.428 74.677Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler252.140 -52.164Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 252.140 -68.982Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 16.818Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-219.422 192.903Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler39 -432.560Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler39 286.398 248.399Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 74.778 36.245Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -148.038 -91.741Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler94.648Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler47 94.648Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 42.849 139.556Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-308.383Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-308.383İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler10.896.037 644.591Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)47 812.617 819.072Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler497.194 -510.492İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -158.832 -3.835İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 656.026 -506.657Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-66.348 7.270İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.080 7.270İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -65.268Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -1.316.168 -31.250Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler139.241 99.648İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 3.657 -13.293İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 135.584 112.941Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 99.688 -98.910Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.070.431 -61.360İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 5.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 70.431 -61.360Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 5.738.793 -320.822İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-79.411 741.435Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -79.411 1.479Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 739.956Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları12.062.270 2.209.699Kira Ödemeleri-25.251Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 424.128 175.790YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.799.492 -594.401İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-9.228.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri513.095 64.398Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri513.095 64.398Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-84.587 -658.799Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -84.587 -654.588Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -4.211FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI55.397Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -90.765Ödenen Faiz39 -286.398Alınan Faiz39 432.560YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.742.303 1.765.837NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.742.303 1.765.837DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51 4.453.590 332.427DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.195.893 2.098.264Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 8.195.893 4.453.590Finansal Yatırımlar8.646.927 8.617.262Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar47 8.646.927 8.617.262Ticari Alacaklar1.979.797 2.328.953İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 485.423 326.591İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.494.374 2.002.362Diğer Alacaklar513.545 4.499İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 451.080İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 62.465 4.499Peşin Ödenmiş Giderler1.336.765 16.244İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 1.336.765 16.244Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar39 5.629 92.863Diğer Dönen Varlıklar96.580 17.315İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 96.580 17.315ARA TOPLAM20.775.136 15.530.726TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR20.775.136 15.530.726DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar4 33.976Diğer Alacaklar49.675 42.373İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 49.675 42.373Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 8.190.050Maddi Duran Varlıklar739.681 989.231Taşıtlar476.271 753.929Mobilya ve Demirbaşlar263.410 235.302Kullanım Hakkı Varlıkları20 1.267.680 1.267.960Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.309.438 2.318.289Şerefiye18 2.282.706 2.282.706Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 26.732 35.583Peşin Ödenmiş Giderler3.870 8.223İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 3.870 8.223TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.594.370 4.626.076TOPLAM VARLIKLAR33.369.506 20.156.802KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22.879 159.211İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 22.879 159.211Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları221.891 176.062İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 221.891 176.062Ticari Borçlar1.820.705 1.606.686İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 20.856 17.199İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.799.849 1.589.487Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 164.682 64.994Diğer Borçlar5.320.383 249.952İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 320.383 249.952Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.187.344 448.551İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.213.100İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 1.974.244 448.551Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü39 443.492 106.598Kısa Vadeli Karşılıklar297.450 234.348Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 275.550 212.448Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 21.900 21.900ARA TOPLAM14.478.826 3.046.402TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.478.826 3.046.402UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar974.429 838.965İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 555.138 305.794İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 419.291 533.171Uzun Vadeli Karşılıklar513.444 324.406Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 513.444 324.406Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü39 710.683 667.834TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.198.556 1.831.205TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER16.677.382 4.877.607ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar16.497.833 15.279.195Ödenmiş Sermaye30 9.500.000 9.500.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 2.717.983 2.717.983Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-174.357 -174.357Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-174.357 -174.357Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -174.357 -174.357Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)719.556 786.600Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)719.556 786.600Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)30 719.556 786.600Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler757.541 757.541Yasal Yedekler30 757.541 757.541Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 1.691.428 -501.071Net Dönem Karı veya Zararı41 1.285.682 2.192.499Kontrol Gücü Olmayan Paylar194.291TOPLAM ÖZKAYNAKLAR16.692.124 15.279.195TOPLAM KAYNAKLAR33.369.506 20.156.802Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 12.775.921 8.186.855 5.675.538 4.176.303Satışların Maliyeti31 -6.223.121 -5.190.433 -3.019.578 -2.533.287TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.552.800 2.996.422 2.655.960 1.643.016BRÜT KAR (ZARAR)6.552.800 2.996.422 2.655.960 1.643.016Genel Yönetim Giderleri33 -5.260.082 -2.857.377 -2.945.673 -1.278.539Pazarlama Giderleri33 -3.179 -466Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 378.082 394.794 -4.963 235.779Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -415.967 -95.473 -49.047 -12.242ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.254.833 435.187 -343.723 587.548Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 979.928 1.041.055 473.488 809.031Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -453.974 17.734FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.780.787 1.476.242 147.499 1.396.579Finansman Gelirleri36 432.560 248.400 284.907 110.526Finansman Giderleri36 -286.398 -42.227 -250.869 -24.473SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.926.949 1.682.415 181.537 1.482.632Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-896.976 -472.279 -532.470 -247.042Dönem Vergi (Gideri) Geliri39 -837.366 -235.116 -454.373 -221.549Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri39 -59.610 -237.163 -78.097 -25.493SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.029.973 1.210.136 -350.933 1.235.590DÖNEM KARI (ZARARI)1.029.973 1.210.136 -350.933 1.235.590Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-255.709 -164.997Ana Ortaklık Payları1.285.682 1.210.136 -185.936 1.235.590Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -192.565 -192.565Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-240.706 -240.706Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler48.141 48.141Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi48.141 48.141Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-67.044 -1.091.844 -355.887Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-83.805 -1.364.805 -444.859Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)37 -83.805 -1.364.805 -444.859Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler16.761 272.961 88.972Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi16.761 272.961 88.972DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-67.044 -192.565 -1.091.844 -548.452TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)962.929 1.017.571 -1.442.777 687.138Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-255.709 -164.997Ana Ortaklık Payları1.218.638 1.017.571 -1.277.780 687.138http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958690BIST