***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.06.2020 12:13
***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 29.04.2020
Genel Kurul Tarihi 25.06.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Volley Hotel İstanbul, Nuhkuyusu Cad. Seyit Ahmet Deresi Sk. Altunizade/Üsküdar-İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Şirketimizin 2020 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşun belirlenmesi,
8 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
9 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Davet Duyurusu.pdf - İlan Metni
EK: 3 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 25 Haziran 2020 günü saat 10:00'da Volley Hotel İstanbul, Nuhkuyusu Cad. Seyit Ahmet Deresi Sk. 34662 Altunizade/Üsküdar-İSTANBUL adresinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1-2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve onaylandı.
2-2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi ve onaylandı.
3-Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisi görüşülerek kabul edildi.
4-Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerden ötürü ibra edildi.
5-Şirketin 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim firması olarak " HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş." firmasının seçilmesine karar verildi.
6-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Haziran 2020 tarihinde saat 10:00'da, Volley Hotel İstanbul, Nuhkuyusu Cad. Seyit Ahmet Deresi Sk. Altunizade/Üsküdar-İSTANBUL adresinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852804
BIST