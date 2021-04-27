***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Bağış üst sınırının düzeltilmesiGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 16.03.2021Genel Kurul Tarihi 20.04.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.04.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Volley Hotel İstanbul, Nuhkuyusu Cad. Seyit Ahmet Deresi Sk. Altunizade/Üsküdar-İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaylanması,4 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - Esas sözleşmemizin 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. maddelerinin tadil edilmesi, 21 ve 22. maddelerinin çıkarılması hususunun karara bağlanması7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin ve ödenecek ücretlerin belirlenmesi hususunda karar oluşturulması,8 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,9 - Şirketimizin 2021 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşun belirlenmesi,10 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,11 - Şirketin 2020 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,13 - Dilek ve Temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 SPK Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 20 Nisan 2021 günü saat 10:00'da Volley Hotel İstanbul, Nuhkuyusu Cad. Seyit Ahmet Deresi Sk. 34662 Altunizade/Üsküdar-İSTANBUL adresinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.1-Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakere edildi ve onaylandı.2-2020 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi ve onaylandı.3-Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerden ötürü ibra edildi.4- Esas sözleşmemizin 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. maddelerinin tadil edilmesi, 21 ve 22. maddelerinin çıkarılması hususu kabul edildi.5- Yönetim Kurulu Seçimi, görev süreleri ve ücretleri belirlendi.6-Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisi görüşülerek kabul edildi.7- Şirketin 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim firması olarak " HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş." firmasının seçilmesine karar verildi.8-İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.9-Şirketin 2020 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır 1.000.000 TL olarak belirlendi.10-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 27.04.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Nisan 2021 tarihinde saat 10:00'da, Volley Hotel İstanbul, Nuhkuyusu Cad. Seyit Ahmet Deresi Sk. Altunizade/Üsküdar-İSTANBUL adresinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul kararları 27.04.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931274BIST