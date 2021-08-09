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***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.08.2021 15:46



***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Daveti Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 09.08.2021
Genel Kurul Tarihi 10.09.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.09.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Volley Hotel İstanbul, Nuhkuyusu Cad. Seyit Ahmet Deresi Sk. Altunizade/Üsküdar-İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - Esas sözleşmemizin ÜNVAN başlıklı 3. Maddesinin tadili hususunun karara bağlanması,
4 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve ortakların onayına sunulması,
5 - Dilek ve Temenniler,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Davet Duyurusu.pdf - İlan Metni
EK: 2 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4 Kar Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 10 Eylül 2021 tarihinde saat 10:00'da, ekteki gündemi görüşmek üzere Volley Hotel İstanbul, Nuhkuyusu Cad. Seyit Ahmet Deresi Sk. Altunizade/Üsküdar-İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956030


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SANKO 11,35 17.404.259 % 9,98  
EDATA 17,76 31.520.101 % 9,97  
RODRG 16,22 9.060.041 % 9,97  
EMNIS 22,54 247.209 % 9,95  
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Sterlin 11,9527 12,0126 % 0,31  
Frank 9,3861 9,4426 % 0,09  
Riyal 2,2962 2,3077 % 0,24  
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15:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.742 1.742 -21,18  
Altın Gr. 484 485 -4,02  
Cumhuriyet 3.222 3.271 -22,00  
Tam 3.205 3.285 -24,06  
Yarım 1.549 1.589 -11,64  
Çeyrek 777 795 -5,82  
Gümüş.Ons 23,82 23,85 -0,50  
Gümüş Gr. 6,64 6,66 -0,09  
B. Petrol 68,11 68,11 -2,59  
Seans Raporu 15:52
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