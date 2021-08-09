***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.08.2021 15:46
***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Daveti Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 09.08.2021
Genel Kurul Tarihi 10.09.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.09.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Volley Hotel İstanbul, Nuhkuyusu Cad. Seyit Ahmet Deresi Sk. Altunizade/Üsküdar-İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - Esas sözleşmemizin ÜNVAN başlıklı 3. Maddesinin tadili hususunun karara bağlanması,
4 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve ortakların onayına sunulması,
5 - Dilek ve Temenniler,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Davet Duyurusu.pdf - İlan Metni
EK: 2 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4 Kar Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 10 Eylül 2021 tarihinde saat 10:00'da, ekteki gündemi görüşmek üzere Volley Hotel İstanbul, Nuhkuyusu Cad. Seyit Ahmet Deresi Sk. Altunizade/Üsküdar-İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956030
BIST