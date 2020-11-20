***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımcılarımızdan gelen bildirimlerde bazı sosyal medya sitelerinde İdealist Danışmanlık A.Ş. paylarının satışına ilişkin haberler dolaştığı, söz konusu haberin doğru olup olmadığı hakkında açıklama talep edilmektedir.Bu çerçevede şirketimiz payları ile ilgili herhangi bir görüşme yapılmadığını, kamuyu aydınlatma platformu, Şirket web adresi gibi resmi kanallardan açıklama gelmedikçe bu tarz asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiğini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889334BIST