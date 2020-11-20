***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
20.11.2020 10:50
***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcılarımızdan gelen bildirimlerde bazı sosyal medya sitelerinde İdealist Danışmanlık A.Ş. paylarının satışına ilişkin haberler dolaştığı, söz konusu haberin doğru olup olmadığı hakkında açıklama talep edilmektedir.
Bu çerçevede şirketimiz payları ile ilgili herhangi bir görüşme yapılmadığını, kamuyu aydınlatma platformu, Şirket web adresi gibi resmi kanallardan açıklama gelmedikçe bu tarz asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiğini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889334
BIST
13:111.322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 8,80
|Açılış
|: 1.316
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313
|
1.327
En Düşük
1.316
13:117,5737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0238
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6200
|
7,6175
En Düşük
7,5178
13:118,9816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0093
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9900
|
9,0382
En Düşük
8,9136
13:11455,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,46
|Açılış
|: 455,56
|
|Önceki Kapanış
|: 453,04
|
457,25
En Düşük
450,20
BIST En Aktif Hisseler13:11
|KONYA
|980,40
|28.350.823
|% 10,00
|
|PKENT
|847,00
|265.958
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.135,00
|1.570.215
|% 10,00
|
|BMELK
|24,86
|1.869.300
|% 10,00
|
|CASA
|66,55
|1.329.217
|% 10,00
|
|MARKA
|7,99
|1.912.143
|% -9,92
|
|ETILR
|4,60
|265.106
|% -6,12
|
|ETYAT
|4,28
|5.544.615
|% -4,25
|
|AKMGY
|53,00
|3.204.604
|% -4,16
|
|LINK
|47,98
|10.373.127
|% -3,92
|
|GARAN
|9,42
|2.496.228.910
|% -1,05
|
|KRDMD
|4,76
|1.162.361.604
|% -2,26
|
|THYAO
|11,99
|1.058.348.355
|% 2,39
|
|YKBNK
|3,05
|960.668.001
|% -1,93
|
|AKBNK
|6,47
|652.596.721
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,05
|960.668.001
|% -1,93
|
|GARAN
|9,42
|2.496.228.910
|% -1,05
|
|KRDMD
|4,76
|1.162.361.604
|% -2,26
|
|SKBNK
|1,52
|239.579.797
|% 2,01
|
|TSKB
|2,22
|241.494.880
|% 2,30
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5672
|7,5737
|% 0,32
|
|Euro
|8,9706
|8,9816
|% 0,10
|
|Sterlin
|10,0402
|10,0905
|% 0,51
|
|Frank
|8,2918
|8,3417
|% 0,44
|
|Riyal
|2,0163
|2,0264
|% 0,49
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.869
|1,65
|
|Altın Gr.
|455
|456
|2,52
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.074
|12,00
|
|Tam
|3.013
|3.091
|10,99
|
|Yarım
|1.456
|1.495
|5,32
|
|Çeyrek
|730
|748
|2,66
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,24
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|5,90
|5,90
|0,05
|
|B. Petrol
|44,36
|44,36
|0,16
|